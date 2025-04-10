Иран не остановит свои центрифуги

Верховный лидер исламской республики Али Хаменеи установил новые "красные линии", в рамках которых Иран готов снизить уровень обогащения урана, но не покажет свои центрифуги и не прекратит их работу.

Готовясь к предстоящим переговорам с США по своей ядерной программе, которые пройдут завтра в Италии, Иран согласился с рядом американских условий, в частности, он может снизить уровень обогащения урана в обмен на гарантии того, что США не выйдут из потенциального ядерного соглашения, пишет агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.

В то же время верховный лидер Ирана Али Хаменеи установил новые "красные линии" в этом вопросе, которые гласят: в любом случае, несмотря на то, как пройдут переговоры, ИРИ не станет демонтировать свои центрифуги для обогащения урана и не будет прекращать этот процесс полностью, передает ТАСС.

Еще одно условие - Иран не пойдет на сокращение запасов обогащенного урана ниже уровня, согласованного в рамках сделки 2015 года.

Напомним, глава МИД Ирана Аббас Аракчи сегодня заявил, что Тегеран в любом случае не пойдет на прямые переговоры с Вашингтоном по причине угроз, которые озвучивает правительство США, и экономических санкций, а также политики максимального давления в отношении ИРИ.