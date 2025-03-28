Вестник Кавказа

Дагестанку наказали за помощь боевикам

Дагестанку наказали за помощь боевикам
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жительница Дагестана участвовала в НВФ в Сирии. Ее приговорили к 6 годам лишения свободы. Женщине отсрочили отбывание наказания.

Жительнице Дагестана вынесли приговор за участие в террористической организации в Сирии, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Женщина находилась в лагере боевиков на территории Арабской Республики, где выполняла бытовые обязанности. Она вместе со своим мужем незаконно прибыла в Ракку.

Уточняется, что в лагере боевиков на нее были возложены обязанности по приготовлению еды, ремонту одежду и другим бытовым вещам. Вместе с ней были и малолетние дети.

Суд приговорил дагестанку к 6 годам лишения свободы с ограничением свободы на 1 год. Отбывание наказания отсрочено до достижения младшим ребенком 14-летнего возраста.

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