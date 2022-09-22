В Тегеране прошел парад ко Дню национальной армии

Представители армии Ирана парадным строем сегодня прошли перед трибунами с высшим руководством страны и показали новейшее оружие, стоящее на защите ее интересов: парад был посвящен Дню национальной армии.

В Тегеране сегодня состоялся парад сухопутных войск, военно-морских сил, военно-воздушных сил и сил специального назначения Ирана, он был посвящен Дню национальной армии страны.

В масштабном мероприятии приняли участие представители многих подразделений армии Ирана – элитные войска Корпуса стражей исламской революции, парадные коробки сухопутных войск, военно-морских сил страны, сил специального назначения и военно-воздушных сил – их представитель во время прохождения десантировался из самолета с флагом ИРИ в руках.

Также на параде торжественным маршем прошли новейшие ракетные системы Минобороны страны и другие виды военной техники, разработанные иранским военно-промышленным комплексом.

Принимал парад президент Ирана Масуд Пезешкиан и другие высокопоставленные чиновники, в том числе гражданские и военные должностные лица.