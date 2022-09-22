Вестник Кавказа

В Тегеране прошел парад ко Дню национальной армии

В Тегеране прошел парад ко Дню национальной армии
© Фото: пресс-служба президента Ирана
Представители армии Ирана парадным строем сегодня прошли перед трибунами с высшим руководством страны и показали новейшее оружие, стоящее на защите ее интересов: парад был посвящен Дню национальной армии.

В Тегеране сегодня состоялся парад сухопутных войск, военно-морских сил, военно-воздушных сил и сил специального назначения Ирана, он был посвящен Дню национальной армии страны.

В масштабном мероприятии приняли участие представители многих подразделений армии Ирана – элитные войска Корпуса стражей исламской революции, парадные коробки сухопутных войск, военно-морских сил страны, сил специального назначения и военно-воздушных сил – их представитель во время прохождения десантировался из самолета с флагом ИРИ в руках.

Также на параде торжественным маршем прошли новейшие ракетные системы Минобороны страны и другие виды военной техники, разработанные иранским военно-промышленным комплексом.

Принимал парад президент Ирана Масуд Пезешкиан и другие высокопоставленные чиновники, в том числе гражданские и военные должностные лица.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1110 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Астана масштабно отметит 80-летие Победы

Астана масштабно отметит 80-летие Победы

Шесть городов Дона примут Парад Победы

Шесть городов Дона примут Парад Победы

Январский парад планет 2025: что это такое и как его наблюдать

Январский парад планет 2025: что это такое и как его наблюдать

День независимости Беларуси прошел без Армении

День независимости Беларуси прошел без Армении

Азербайджанская Республика празднует День Вооруженных сил

Азербайджанская Республика празднует День Вооруженных сил

День Победы в Каспийске отметят парадом

День Победы в Каспийске отметят парадом

Еще один российский город отказался от парада в День Победы

Еще один российский город отказался от парада в День Победы

Власти Крыма отказались от массовых мероприятий на майские праздники

Власти Крыма отказались от массовых мероприятий на майские праздники

Волгоград принял парад к 80-й годовщине победы в Сталинградской битве

Волгоград принял парад к 80-й годовщине победы в Сталинградской битве

Иран показал свою новую баллистическую ракету &quot;Резван&quot;

Иран показал свою новую баллистическую ракету "Резван"

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы