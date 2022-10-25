Вестник Кавказа

Галузин и Рубинян обсудили отношения Армении и Турции

Здание МИД России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вопрос армяно-турецких отношений обсудили замглавы МИД РФ Галузин и вице-спикер парламента Армении Рубинян. Другой темой их разговора стали связи Москвы и Еревана.

Замглавы МИД России Михаил Галузин провел телефонный разговор и спецпредставителем Армении по нормализации отношений с Турцией, вице-спикером армянского парламента Рубеном Рубиняном. Подробности беседы раскрыли в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Обсужден ряд вопросов российско-армянских отношений, а также взаимодействия в южнокавказском регионе, в том числе в рамках Платформы регионального сотрудничества "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия плюс Россия, Иран, Турция)"

- МИД РФ

В ходе разговора Галузин еще раз подтвердил готовность Москвы "и далее содействовать поиску точек соприкосновения между Ереваном и Анкарой", так как нормализация отношений двух стран – один из важных факторов стабилизации ситуации на Южном Кавказе.

В связи с этим Рубен Рубинян проинформировал российского замминистра о последних событиях в рамках налаживания армяно-турецких отношений.

Обмен мнениями прошел в конструктивной атмосфере, добавили в российском МИД.

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