Вестник Кавказа

Гора Бештау горит с четырех сторон

Гора Бештау горит с четырех сторон
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Тяжелая пожарная ситуация сложилась сегодня вечером на ставропольской горе Бештау: по неизвестным причинам ее склоны загорелись в четырех местах. Одно возгорание уже ликвидировано, пожарные трудятся над локализацией оставшихся трех.

Как рассказали сегодня в ГМ МЧС РФ по Ставропольскому краю, сегодня на горе Бештау, одной из главных природных достопримечательностей Ставрополья, были зафиксированы сразу четыре пожара разной площади.

Как минимум одно из возгораний произошло на склоне Бештау, обращенном к городу Лермонтов. При этом спасатели не уточняют, горит ли лес или сухая трава.

Известно, что один очаг уже потушен. Продолжают гореть на разных высотах участки площадью 2 тыс кв м, 700 кв м и 300 кв м.

Пока что с огнем борются всего шесть пожарников на двух машинах.

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