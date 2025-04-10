Кобахидзе поставил задачу уменьшить уровень бедности к 2028 году

Ираклий Кобахидзе заявил, что к 2028 году бедных людей в Грузии станет меньше. Борьба с бедностью – одна из важнейших задач властей страны.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе сообщил, что к 2028 году количество бедных граждан в стране сократится на 4%. Он подчеркнул, что такое достижение вполне возможно.

Глава правительства отметил, что уровень бедности в республики по сравнению с периодом предыдущего кабинета министров сократился примерно в три раза.

Кобахидзе добавил, что в ближайшее время будут обнародованы данные за прошлый год. Он сообщил, что уровень бедности по ним должен упасть на 10%.

Премьер напомнил, что в 2012 году бедность была на уровне 30%, а по данным за 2023 года она сократилась до 11,8%. Кобахидзе сказал, что 10% граждан живут за чертой бедности.

По программе грузинского руководства на 2025-2028 годы основными направлениями являются сохранение темпов роста экономики, борьба с бедностью и рост занятости.