Вестник Кавказа

Кобахидзе поставил задачу уменьшить уровень бедности к 2028 году

Прохожие на улице Тбилиси
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ираклий Кобахидзе заявил, что к 2028 году бедных людей в Грузии станет меньше. Борьба с бедностью – одна из важнейших задач властей страны.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе сообщил, что к 2028 году количество бедных граждан в стране сократится на 4%. Он подчеркнул, что такое достижение вполне возможно.

Глава правительства отметил, что уровень бедности в республики по сравнению с периодом предыдущего кабинета министров сократился примерно в три раза.

Кобахидзе добавил, что в ближайшее время будут обнародованы данные за прошлый год. Он сообщил, что уровень бедности по ним должен упасть на 10%.

Премьер напомнил, что в 2012 году бедность была на уровне 30%, а по данным за 2023 года она сократилась до 11,8%. Кобахидзе сказал, что 10% граждан живут за чертой бедности.

По программе грузинского руководства на 2025-2028 годы основными направлениями являются сохранение темпов роста экономики, борьба с бедностью и рост занятости.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
990 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

На возможное ужесточение визовой политики ЕС отреагировали в Грузии

На возможное ужесточение визовой политики ЕС отреагировали в Грузии

Кахе Каладзе нет альтернативы – премьер-министр Грузии

Кахе Каладзе нет альтернативы – премьер-министр Грузии

Санкции против руководства Грузии ввела Литва

Санкции против руководства Грузии ввела Литва

&quot;Грузинская мечта&quot; уверена в юбилейной победе на муниципальных выборах

"Грузинская мечта" уверена в юбилейной победе на муниципальных выборах

Кобахидзе и Орбан обсудили сотрудничество Грузии и Венгрии

Кобахидзе и Орбан обсудили сотрудничество Грузии и Венгрии

Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Грузии в Анталье

Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Грузии в Анталье

Кобахидзе прокомментировал новые санкции Британии против Грузии

Кобахидзе прокомментировал новые санкции Британии против Грузии

Грузия и ЕС нужны друг другу – Бочоришвили

Грузия и ЕС нужны друг другу – Бочоришвили

Премьер Грузии: мы хотим в ЕС, но сохраним связи с Россией

Премьер Грузии: мы хотим в ЕС, но сохраним связи с Россией

Кобахидзе рассказал о важности многополярности для Грузии

Кобахидзе рассказал о важности многополярности для Грузии

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы