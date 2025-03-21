Вестник Кавказа

Власти Грузии заявили о значимости развития инвестиционных фондов

Лари
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Замминистра экономики Грузии Надареишвили назвал еще одно приоритетное направление в экономической политике страны. Им стало развитие инвестиционных фондов.

Развитие инвестиционных фондов – один из основных приоритетов экономической политики Грузии. По этой причине, власти планируют поддержать несколько подобных организаций с общим капиталом до 200 млн лари ($72 млн), рассказал заместитель глав Минэкономики страны Ираклий Надареишвили на рабочей встрече, организованной агентством "Производи в Грузии".

"В ближайшие годы при поддержке и непосредственном участии государства планируется поддержать несколько инвестиционных фондов частного капитала, общая капитализация которых составит до 200 млн лари"

- Ираклий Надареишвили

Он передал, что сейчас агентство "Производи в Грузии" работает над формированием фонда частного капитала. Планируется, что оно будет играть в нем роль партнера с ограниченной ответственностью.

Напомним, что первый вице-премьер Грузии Леван Давиташвили прогнозирует рост инвестиций в страну. С его слов, вложения арабской девелоперской компании Emaar станут стимулом для будущих иностранных инвестиций в грузинскую экономику.

С 2022 года Грузия получила $5 млрд инвестиций.

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