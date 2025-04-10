Вестник Кавказа

Песков призвал США и Иран решить вопросы дипломатией

Песков призвал США и Иран решить вопросы дипломатией
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Кремле заявили, что приветствуют переговоры Ирана и США по ядерной сделке. Второй раунд переговоров между странами стартовал в Риме

Представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью иранскому государственному агентству ИРНА прокомментировал переговоры Тегерана и Вашингтона по ядерной сделке.

Пресс-секретарь российского президента заявил, что Москва приветствует переговоры между Ираном и США. Он добавил, что вопрос должен быть решен только дипломатией.

Песков также сказал, что диалог России, Китая и Ирана по различным вопросам важен как с точки зрения интересов стран, так и с точки зрения безопасности в регионе.

Напомним, в Риме стартовал второй раунд переговоров США и Ирана. Первая встреча представителей двух государств состоялась 12 апреля в столице Омана Маскате.

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