В правящей партии Турции приветствовали пасхальное перемирие

Зампред по международным отношениям турецкой Партии справедливости и развития Ибрагим Халил Коркмаз приветствовал решение президента России Владимира Путина остановить боевые действия в рамках специальной военной операции на время христианского праздника Пасхи.
Коркмаз подчеркнул, что таким образом Москва демонстрирует свое благоразумие и формирует условия для продуктивных переговоров по мирному решению украинского конфликта.
"Я лично считаю, что прекращение огня, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным по случаю этого святого дня, является как гуманитарным, так и стратегически целесообразным"
– Ибрагим Халил Коркмаз
Политик добавил, что инициатива Москвы по прекращению боевых действий в день Пасхи, на чем настаивала администрация Дональда Трампа, отражает российское чувство ответственности, пишет РИА Новости.
Ибрагим Халил Коркмаз назвал Россию державой, обладающей влиянием в глобальных масштабах и самостоятельно создающей потенциал для миротворчества.