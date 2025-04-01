В правящей партии Турции приветствовали пасхальное перемирие

Спикер Партии справедливости и развития Турции по международным вопросам Ибрагим Халил Коркмаз высоко оценил распоряжение российского лидера Владимира Путина о прекращении военных действий в день Пасхи. Он подчеркнул, что Москва ведет себя благоразумно и ответственно.

Зампред по международным отношениям турецкой Партии справедливости и развития Ибрагим Халил Коркмаз приветствовал решение президента России Владимира Путина остановить боевые действия в рамках специальной военной операции на время христианского праздника Пасхи.

Коркмаз подчеркнул, что таким образом Москва демонстрирует свое благоразумие и формирует условия для продуктивных переговоров по мирному решению украинского конфликта.

"Я лично считаю, что прекращение огня, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным по случаю этого святого дня, является как гуманитарным, так и стратегически целесообразным"

– Ибрагим Халил Коркмаз

Политик добавил, что инициатива Москвы по прекращению боевых действий в день Пасхи, на чем настаивала администрация Дональда Трампа, отражает российское чувство ответственности, пишет РИА Новости.

Ибрагим Халил Коркмаз назвал Россию державой, обладающей влиянием в глобальных масштабах и самостоятельно создающей потенциал для миротворчества.