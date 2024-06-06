Путин примет султана Омана в Москве

Владимир Путин проведет переговоры с султаном Омана. Лидеры двух стран обсудят развитие двустороннего сотрудничества.
Российский президент Владимир Путин примет в Москве султана Омана Хейсама Бен Тарека Аль Саида, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении уточняется, что руководитель Султаната прибудет в Россию с государственным визитом. Встреча состоится 22 апреля.
Отмечается, что лидеры двух стран обсудят главные направления развития двустороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы региональной и мировой повестки дня.
Напомним, 17 апреля Путин провел переговоры с катарским эмиром Тамимом Аль Тани. Руководители государств обсудили международные вопросы и расширение сотрудничества.