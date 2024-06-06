Вестник Кавказа

Путин примет султана Омана в Москве

Путин примет султана Омана в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Владимир Путин проведет переговоры с султаном Омана. Лидеры двух стран обсудят развитие двустороннего сотрудничества.

Российский президент Владимир Путин примет в Москве султана Омана Хейсама Бен Тарека Аль Саида, сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении уточняется, что руководитель Султаната прибудет в Россию с государственным визитом. Встреча состоится 22 апреля.

Отмечается, что лидеры двух стран обсудят главные направления развития двустороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы региональной и мировой повестки дня.

Напомним, 17 апреля Путин провел переговоры с катарским эмиром Тамимом Аль Тани. Руководители государств обсудили международные вопросы и расширение сотрудничества.

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