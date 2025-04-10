Для туристов открыли 130 км морских пляжей Кубани

В преддверии начала главного туристического сезона в Краснодарском крае появились данные о пляжах, очищенных от мазута и безопасных для отдыхающих. Пока что это только пляжи Таманского залива и Азовского моря. Купаться и загорать в Анапе и соседних с ней населенных пунктах по-прежнему нельзя.

Оперштаб Краснодарского края, курирующий очистку кубанского побережья и воды Черного моря от мазута, сообщил сегодня о доступности для отдыха туристов и местного населения береговой линии в Темрюкском районе длиной в 130 км.

Согласно опубликованной карте, открыты для всех желающих только те пляжи, что расположены севернее Крымского моста, то есть на берегах Таманского залива и Азовского моря. Все черноморское побережье по-прежнему закрыто.

По оценке Роспотребнадзора, ни один из 141 пляжа Анапы не может быть открыт для отдыхающих из-за загрязнения нефтепродуктами. Туристам предложено отдыхать в Крыму и Севастополе, чьи пляжи чисты.

Кубанский оперштаб, в свою очередь, зовет туристов в Тамань, Сенной и на все протяжение азовского побережья, от Ильича до Голубицкой.