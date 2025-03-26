Вестник Кавказа

В Грузии рассказали о масштабном отключении электричества

Подключение электричества
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузинский энергетический оператор выступил с заявлением по поводу утреннего блэкаута в республике, уведомив об аварии на ЛЭП "Кавкасиони". Представители компании пообещали гражданам, что в скорое время во все лишившиеся света дома вновь вернется электроэнергия.

Компания "Госэлектросистема Грузии" распространила официальное объявление об энергетической аварии, приведшей сегодня утром к прекращению электроснабжения по всей республике, а также в Абхазии.

Пресс-служба не стала публиковать данные о причинах аварии, ограничившись сведениями, что пострадала ЛЭП "Кавкасиони", из-за чего свет пропал как в Тбилиси, так и в других грузинских населенных пунктах. По словам пресс-службы, произошло лишь частичное прекращение электроснабжения, часть мощностей осталась в рабочем состоянии.

В "Госэлектросистеме Грузии" заверили грузинских граждан, что ремонтные работы уже ведутся, большинство потребителей уже получают электроэнергию как обычно.

Отметим, что авария на "Кавкасиони" привела в том числе к сбою в метро в Тбилиси: 1-я линия не работала между 10:00 и 11:00 по московскому времени. Инцидент затронул Аджарию, Гурию, Имерети, Кахетию и Самегрело.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
955 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

К летальному исходу привело ДТП на юго-востоке Армении

К летальному исходу привело ДТП на юго-востоке Армении

Несколько человек пострадали в ДТП двух иномарок в Ставрополе

Несколько человек пострадали в ДТП двух иномарок в Ставрополе

Очередное падение автомобиля в реку произошло в Грузии

Очередное падение автомобиля в реку произошло в Грузии

Протащивший полицейского на машине водитель стал фигурантом дела в Дагестане

Протащивший полицейского на машине водитель стал фигурантом дела в Дагестане

Авария унесла жизнь водителя на трассе &quot;Кавказ&quot;

Авария унесла жизнь водителя на трассе "Кавказ"

Несколько человек погибли после падения машины в реку в Имерети

Несколько человек погибли после падения машины в реку в Имерети

Устроивший ДТП с жертвами водитель получил реальный срок в Дагестане

Устроивший ДТП с жертвами водитель получил реальный срок в Дагестане

Автомобиль упал в реку в Кутаиси, есть погибшие

Автомобиль упал в реку в Кутаиси, есть погибшие

ДТП в Ставрополе закончилось гибелью мотоциклиста

ДТП в Ставрополе закончилось гибелью мотоциклиста

Три человека пострадали в ДТП в Северной Осетии

Три человека пострадали в ДТП в Северной Осетии

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы