В Грузии рассказали о масштабном отключении электричества

Компания "Госэлектросистема Грузии" распространила официальное объявление об энергетической аварии, приведшей сегодня утром к прекращению электроснабжения по всей республике, а также в Абхазии.
Пресс-служба не стала публиковать данные о причинах аварии, ограничившись сведениями, что пострадала ЛЭП "Кавкасиони", из-за чего свет пропал как в Тбилиси, так и в других грузинских населенных пунктах. По словам пресс-службы, произошло лишь частичное прекращение электроснабжения, часть мощностей осталась в рабочем состоянии.
В "Госэлектросистеме Грузии" заверили грузинских граждан, что ремонтные работы уже ведутся, большинство потребителей уже получают электроэнергию как обычно.
Отметим, что авария на "Кавкасиони" привела в том числе к сбою в метро в Тбилиси: 1-я линия не работала между 10:00 и 11:00 по московскому времени. Инцидент затронул Аджарию, Гурию, Имерети, Кахетию и Самегрело.