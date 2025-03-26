В Грузии рассказали о масштабном отключении электричества

Грузинский энергетический оператор выступил с заявлением по поводу утреннего блэкаута в республике, уведомив об аварии на ЛЭП "Кавкасиони". Представители компании пообещали гражданам, что в скорое время во все лишившиеся света дома вновь вернется электроэнергия.

Компания "Госэлектросистема Грузии" распространила официальное объявление об энергетической аварии, приведшей сегодня утром к прекращению электроснабжения по всей республике, а также в Абхазии.

Пресс-служба не стала публиковать данные о причинах аварии, ограничившись сведениями, что пострадала ЛЭП "Кавкасиони", из-за чего свет пропал как в Тбилиси, так и в других грузинских населенных пунктах. По словам пресс-службы, произошло лишь частичное прекращение электроснабжения, часть мощностей осталась в рабочем состоянии.

В "Госэлектросистеме Грузии" заверили грузинских граждан, что ремонтные работы уже ведутся, большинство потребителей уже получают электроэнергию как обычно.

Отметим, что авария на "Кавкасиони" привела в том числе к сбою в метро в Тбилиси: 1-я линия не работала между 10:00 и 11:00 по московскому времени. Инцидент затронул Аджарию, Гурию, Имерети, Кахетию и Самегрело.