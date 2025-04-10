Авария в Грузии привела Абхазию к блэкауту

Абхазия полностью лишилась электричества. Причина – авария в Грузии. 9 апреля в Грузии пропала электроэнергия, на отсутствие света жаловались жители городов.
Авария в грузинской энергосистеме привела к отключению электричества по всей территории Абхазии, сообщает пресс-служба компании "Черноморэнерго".
"В энергосистеме Грузии произошла авария, в результате чего вся энергосистема Абхазии обесточена"
- "Черноморэнерго"
СМИ уточняют, что главным источником энергии в Абхазии является Ингурская ГЭС, которая находится на подконтрольной Тбилиси территории.
Стоит добавить, что в Грузии 9 апреля в связи с аварией было отключено электричество в городах и населенных пунктах.