Вестник Кавказа

Авария в Грузии привела Абхазию к блэкауту

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Абхазия полностью лишилась электричества. Причина – авария в Грузии. 9 апреля в Грузии пропала электроэнергия, на отсутствие света жаловались жители городов.

Авария в грузинской энергосистеме привела к отключению электричества по всей территории Абхазии, сообщает пресс-служба компании "Черноморэнерго".

"В энергосистеме Грузии произошла авария, в результате чего вся энергосистема Абхазии обесточена"

- "Черноморэнерго"

СМИ уточняют, что главным источником энергии в Абхазии является Ингурская ГЭС, которая находится на подконтрольной Тбилиси территории.

Стоит добавить, что в Грузии 9 апреля в связи с аварией было отключено электричество в городах и населенных пунктах.

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