Уиткофф встретился с главой "Моссада" в Париже – СМИ

По данным СМИ, спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф провел неофициальную встречу с главой "Моссада" Барнеа. Главной темой обсуждения стала иранская ядерная программа.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф провел неформальную встречу с главой израильской разведки "Моссад" Давидом Барнеа и министром стратегического планирования Израиля Роном Дермером в Париже, сообщили в агентстве Axios.

Стороны обсудили несколько актуальных тем, включая переговоры США по иранской ядерной программе. Как передало издание, Барнеа и Дермер предприняли попытку повлиять на позицию Вашингтона перед вторым раундом переговоров с Ираном в Риме 19 апреля.

Источник сообщил Axios, что премьер-министр Израилья Беньямин Нетаньяху обеспокоен, что США и Иран могут заключить соглашение по ядерной сделке, схожее с договоренностями от 2015 года, от которых президент Трамп отказался после прихода на пост главы Белого дома в первый раз.

Напомним, что первый раунд переговоров США и Ирана состоялся в Омане 12 апреля. Делегацию от Тегерана возглавлял глава МИД ИРИ Аббас Аракчи, а американскую сторону представлял непосредственно Стивен Уиткофф.