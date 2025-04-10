Вестник Кавказа

Джейхун Байрамов: подписание мирного договора затягивается из-за Армении

Джейхун Байрамов: подписание мирного договора затягивается из-за Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Руководитель внешнеполитического ведомства Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов обратил внимание на препятствия, созданные Ереваном для подписания мирного договора. В то же время он подчеркнул, что прямой диалог Баку и Еревана приносит наилучшие результаты в послевоенном урегулировании отношений.

Перспектива заключения мирного соглашения между Баку и Ереваном в настоящее время зависит только от действий руководства Армении – об этом в беседе с корреспондентом TRT World рассказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, говоря о препятствия подписания документа.

Прежде всего он обратил внимание на эффективность двусторонних переговоров Баку и Еревана без участия посредников – именно в таком формате двум странам удалось полностью согласовать текст мирного договора. Азербайджан намерен и в дальнейшем взаимодействовать с Арменией только напрямую.

Байрамов отметил, что Баку сейчас ожидает, когда Ереван уберет из армянской Конституции претензии на Карабах, что сделает возможным заключение мирного договора.

"Сейчас все зависит от действий армянской стороны. Порой официальные лица Армении говорят о намерении внести изменения в конституцию. Однако подробности, о каких именно поправках идет речь, неизвестны"

– Джейхун Байрамов

Также азербайджанский министр подчеркнул, что "карабахский вопрос" исключен не только из двусторонних контактов с Арменией, но в целом из международной повестки дня.

"Все страны мира, в том числе Армения, признают де-юре и де-факто принадлежность Карабаха Азербайджану. Это значит, что вопрос Карабаха давно закрыт"

– Джейхун Байрамов

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