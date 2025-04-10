Премьер-министр Великобритании обсудил с Трампом Украину, Иран и Йемен

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, рассказали в канцелярии британского премьера.
"Стороны обсудили ситуацию на Украине и в Иране, а также недавние действия против хуситов в Йемене"
- канцелярия премьер-министра Великобритании
Также собеседники затронули тему переговоров о новом торговом соглашении между Лондоном и Вашингтоном. Стармер выразил приверженность принципам свободной и открытой торговли. Он также отметил важность защиты национальных интересов в этом направлении.
Напомним, что накануне в Париже состоялась встреча президента Франции Макрона, госсекретаря США Марко и спецпосланника Трампа Уиткоффа. Они провели "конструктивные" переговоры о сближении позиций в вопросе урегулирования ситуации на Украине.