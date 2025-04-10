Вестник Кавказа

Премьер-министр Великобритании обсудил с Трампом Украину, Иран и Йемен

Премьер-министр Великобритании обсудил с Трампом Украину, Иран и Йемен
© Фото: официальные соцсети Кира Стармера
Сегодня состоялся разговор британского премьера Стармера и президента США Трампа. Они обсудили ситуацию на Украине, Иран и обстановку в Йемене.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, рассказали в канцелярии британского премьера.

"Стороны обсудили ситуацию на Украине и в Иране, а также недавние действия против хуситов в Йемене"

- канцелярия премьер-министра Великобритании

Также собеседники затронули тему переговоров о новом торговом соглашении между Лондоном и Вашингтоном. Стармер выразил приверженность принципам свободной и открытой торговли. Он также отметил важность защиты национальных интересов в этом направлении.

Напомним, что накануне в Париже состоялась встреча президента Франции Макрона, госсекретаря США Марко и спецпосланника Трампа Уиткоффа. Они провели "конструктивные" переговоры о сближении позиций в вопросе урегулирования ситуации на Украине.

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