Вестник Кавказа

Переговоры в Париже: Европа пытается запрыгнуть в последний вагон

Константин Прохоров
Переговоры в Париже: Европа пытается запрыгнуть в последний вагон
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
17 апреля Париж стал площадкой для очередных переговоров по украинскому урегулированию, на этот раз с участием США, Европы и Украины. В таком формате после инаугурации Дональда Трампа стороны еще не встречались.

На встрече в Париже присутствовали госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента США Стив Уиткофф, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро и украинская делегация во главе с Андреем Ермаком. Это событие символизировало новое направление в переговорах по украинскому урегулированию, где Европа, оказавшаяся в тени российско-американского диалога и возмущенная этим, получила шанс занять более активную позицию.

Желания ЕС

Ранее европейцы проводили встречи по Украине между собой - в Лондоне и Париже на уровне глав государств и в Варшаве на уровне министров обороны, но вместе с новой американской администрацией еще не обсуждали сценарии завершения украинского конфликта. Поэтому на новой парижской встрече Жан-Ноэль Барро сделал особый акцент на желаемую роль Европы.

"Долгое время существовали опасения, что европейцы не будут участвовать в переговорах, но сегодня именно в Париже европейцы, американцы и украинцы впервые собрались вместе", — отметил он, подчеркивая важность трансатлантического сотрудничества.

Президент Франции Эммануэль Макрон также выразил поддержку мирным инициативам, подчеркнув приверженность европейских стран и США скорейшему завершению конфликта. "Мы все, безусловно, едины в нашем стремлении к миру. Это демонстрирует твердую приверженность Европы и готовность к тесному сотрудничеству с Соединенными Штатами", — написал он в соцсетях. Насколько эти намерения искренние, добропорядочные либо серьезные, станет известно на встрече, запланированной на следующую неделю в Лондоне.

Американская сторона осталась довольна конференцией в Париже. Рубио представил европейцам и украинцам "контуры прочного мира". По оценкам Госдепа, предложения США были восприняты на встречах во Франции с воодушевлением. В МИД США указали, что такое отношение показывает, что мир возможен, "если все стороны возьмут на себя обязательство достичь соглашения".

Наряду с трехсторонним форматом США-Европа-Украина в Париже прошли переговоры украинской делегации в составе Ермака, глав МИД и Минобороны Украины Андрея Сибиги и Рустема Умарова с участниками "коалиции желающих", состоящей из 30 стран, включая ФРГ, Францию и Великобританию. На них были обсуждены потенциальные механизмы контроля за соблюдением режима прекращения огня, отправку многонационального миротворческого контингента и контуры будущей архитектуры безопасности.

США в контакте с Россией

Важно отметить, что команда Трампа прилагает усилия, чтобы Россия не воспринимала переговоры в Париже как "мюнхенский сговор". Сразу после этого саммита состоялся телефонный разговор между госсекретарем Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В рамках беседы Рубио проинформировал Лаврова о прошедших переговорах, о желании поддерживать оперативную связь и о том, что США стремятся к завершению конфликта, предложив ряд конкретных шагов.

Наряду с переговорами стран НАТО с Киевом в тот же день США и Украина подписали меморандум по украинско-американскому соглашению о полезных ископаемых. Примечательно, что в тексте соглашения, который опубликовал депутат украинского парламента Ярослав Железняк, отсутствуют упоминания о гарантиях безопасности для Киева, которых так упорно добивался от Дональда Трампа Владимир Зеленский. Судя по всему, это очередной "пас" Трампа в сторону Кремля, чтобы не срывать переговорный процесс с Россией.

Другая неприятная новость - для Европы. По информации Bloomberg, европейские партнеры прямо задавали вопросы представителям США о том, какие шаги они намерены предпринять в случае, если Россия "не покажет готовность" к мирным переговорам. Они подчеркивали необходимость более жесткой позиции Вашингтона в отношении Москвы. Но американские представители лишь дали понять, что они просто хотят прекращения боевых действий.

Российская сторона пока что настроена скептична к планам о прекращения огня. Как подчеркнул постпред РФ при ООН Василий Небензя, говорить о реальном прекращении огня пока невозможно. Он пояснил, что предыдущие попытки достичь перемирия не были соблюдены украинской стороной, и в таких условиях говорить о прекращении огня "просто нереалистично".

Президент США Дональд Трамп не теряет надежду на мир. Обращаясь к журналистам в Белом доме, он заявил о своих надеждах на скорый ответ Москвы по предложенному перемирию, подчеркивая, что стороны должны приблизиться к согласию. "Посмотрим, что будет. Мы собираемся получить от них ответ на этой неделе", — отметил он.

Подводя итоги, можно сказать, что переговоры в Париже стали важным шагом на пути к мирному разрешению конфликта на Украине, однако остаются глубокие разногласия относительно механизмов реализации этих соглашений между США, Европой и Украиной, не говоря о разрыве в интересах Москвы и Старого Света. При этом встреча в Париже показала, что Трамп, уважая позицию России, все-таки пытается не игнорировать Европу и вовлекает ее в переговоры о мире с Москвой.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
660 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Китай приостановил импорт СПГ из США

Китай приостановил импорт СПГ из США

Уиткофф перед переговорами с Ираном встретится с главой &quot;Моссада&quot;

Уиткофф перед переговорами с Ираном встретится с главой "Моссада"

Госсекретарь США рассчитывает на плодотворные переговоры с Ираном

Госсекретарь США рассчитывает на плодотворные переговоры с Ираном

Важность возобновления диалога США и РФ подчеркнул Рубио

Важность возобновления диалога США и РФ подчеркнул Рубио

США сократят свое присутствие в Сирии - СМИ

США сократят свое присутствие в Сирии - СМИ

Трамп заявил о разговоре Китая и США по пошлинам

Трамп заявил о разговоре Китая и США по пошлинам

Штаты уничтожили нефтяной порт хуситов

Штаты уничтожили нефтяной порт хуситов

Что стоит за указом Трампа об увеличении напора воды?

Что стоит за указом Трампа об увеличении напора воды?

США не нужна территория Ирана – Трамп

США не нужна территория Ирана – Трамп

Телефонный разговор провели Лавров и Рубио

Телефонный разговор провели Лавров и Рубио

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы