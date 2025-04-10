Переговоры в Париже: Европа пытается запрыгнуть в последний вагон

17 апреля Париж стал площадкой для очередных переговоров по украинскому урегулированию, на этот раз с участием США, Европы и Украины. В таком формате после инаугурации Дональда Трампа стороны еще не встречались.

На встрече в Париже присутствовали госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента США Стив Уиткофф, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро и украинская делегация во главе с Андреем Ермаком. Это событие символизировало новое направление в переговорах по украинскому урегулированию, где Европа, оказавшаяся в тени российско-американского диалога и возмущенная этим, получила шанс занять более активную позицию.

Желания ЕС

Ранее европейцы проводили встречи по Украине между собой - в Лондоне и Париже на уровне глав государств и в Варшаве на уровне министров обороны, но вместе с новой американской администрацией еще не обсуждали сценарии завершения украинского конфликта. Поэтому на новой парижской встрече Жан-Ноэль Барро сделал особый акцент на желаемую роль Европы.

"Долгое время существовали опасения, что европейцы не будут участвовать в переговорах, но сегодня именно в Париже европейцы, американцы и украинцы впервые собрались вместе", — отметил он, подчеркивая важность трансатлантического сотрудничества.

Президент Франции Эммануэль Макрон также выразил поддержку мирным инициативам, подчеркнув приверженность европейских стран и США скорейшему завершению конфликта. "Мы все, безусловно, едины в нашем стремлении к миру. Это демонстрирует твердую приверженность Европы и готовность к тесному сотрудничеству с Соединенными Штатами", — написал он в соцсетях. Насколько эти намерения искренние, добропорядочные либо серьезные, станет известно на встрече, запланированной на следующую неделю в Лондоне.

Американская сторона осталась довольна конференцией в Париже. Рубио представил европейцам и украинцам "контуры прочного мира". По оценкам Госдепа, предложения США были восприняты на встречах во Франции с воодушевлением. В МИД США указали, что такое отношение показывает, что мир возможен, "если все стороны возьмут на себя обязательство достичь соглашения".

Наряду с трехсторонним форматом США-Европа-Украина в Париже прошли переговоры украинской делегации в составе Ермака, глав МИД и Минобороны Украины Андрея Сибиги и Рустема Умарова с участниками "коалиции желающих", состоящей из 30 стран, включая ФРГ, Францию и Великобританию. На них были обсуждены потенциальные механизмы контроля за соблюдением режима прекращения огня, отправку многонационального миротворческого контингента и контуры будущей архитектуры безопасности.

США в контакте с Россией

Важно отметить, что команда Трампа прилагает усилия, чтобы Россия не воспринимала переговоры в Париже как "мюнхенский сговор". Сразу после этого саммита состоялся телефонный разговор между госсекретарем Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В рамках беседы Рубио проинформировал Лаврова о прошедших переговорах, о желании поддерживать оперативную связь и о том, что США стремятся к завершению конфликта, предложив ряд конкретных шагов.

Наряду с переговорами стран НАТО с Киевом в тот же день США и Украина подписали меморандум по украинско-американскому соглашению о полезных ископаемых. Примечательно, что в тексте соглашения, который опубликовал депутат украинского парламента Ярослав Железняк, отсутствуют упоминания о гарантиях безопасности для Киева, которых так упорно добивался от Дональда Трампа Владимир Зеленский. Судя по всему, это очередной "пас" Трампа в сторону Кремля, чтобы не срывать переговорный процесс с Россией.

Другая неприятная новость - для Европы. По информации Bloomberg, европейские партнеры прямо задавали вопросы представителям США о том, какие шаги они намерены предпринять в случае, если Россия "не покажет готовность" к мирным переговорам. Они подчеркивали необходимость более жесткой позиции Вашингтона в отношении Москвы. Но американские представители лишь дали понять, что они просто хотят прекращения боевых действий.

Российская сторона пока что настроена скептична к планам о прекращения огня. Как подчеркнул постпред РФ при ООН Василий Небензя, говорить о реальном прекращении огня пока невозможно. Он пояснил, что предыдущие попытки достичь перемирия не были соблюдены украинской стороной, и в таких условиях говорить о прекращении огня "просто нереалистично".

Президент США Дональд Трамп не теряет надежду на мир. Обращаясь к журналистам в Белом доме, он заявил о своих надеждах на скорый ответ Москвы по предложенному перемирию, подчеркивая, что стороны должны приблизиться к согласию. "Посмотрим, что будет. Мы собираемся получить от них ответ на этой неделе", — отметил он.

Подводя итоги, можно сказать, что переговоры в Париже стали важным шагом на пути к мирному разрешению конфликта на Украине, однако остаются глубокие разногласия относительно механизмов реализации этих соглашений между США, Европой и Украиной, не говоря о разрыве в интересах Москвы и Старого Света. При этом встреча в Париже показала, что Трамп, уважая позицию России, все-таки пытается не игнорировать Европу и вовлекает ее в переговоры о мире с Москвой.