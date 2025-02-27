Вестник Кавказа

Нарышкин: сотрудничество спецслужб России и Азербайджана динамично развивается

Нарышкин: сотрудничество спецслужб России и Азербайджана динамично развивается
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава СВР Сергей Нарышкин совершил визит в Баку, где встретился с руководством СГБ Азербайджана и других спецслужб. Он также поучаствовать в конференции, посвященной Афганистану.

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин провел переговоры с коллегами из Азербайджана в Баку, где находился с официальным визитом с 17 по 18 апреля. Подробности рассказало пресс-бюро СВР.

"На переговорах с руководством СВР и СГБ Азербайджана было констатировано, что российско-азербайджанское сотрудничество по линии спецслужб динамично развивается, носит конструктивный, взаимовыгодный и доверительный характер, нацелено на защиту национальных интересов Российской Федерации и Азербайджанской Республики"

- пресс-бюро СВР

Сергей Нарышкин также провел встречи с главами других спецслужб в рамках визита и принял участие в конференции "Афганистан: региональная взаимосвязанность, безопасность и развитие". В своей речи он положительно оценил действия текущего руководства Афганистана в сфере государственного строительства. Глава СВР выразил уверенность в том, что их международное признание случится уже в скором времени.

С его слов, основное препятствие в этом направление – желания западных государств сохранять нестабильность в Афганистане для достижения собственных интересов.

"Нейтрализация негативных для Афганистана факторов, как отметил глава российской разведки, будет способствовать возрождению и преобразованию государства"

- пресс-бюро СВР

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