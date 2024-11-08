Вестник Кавказа

Wildberries будет поставлять в Ереван крупногабаритные товары

Магазин Wildberries
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Российский маркетплейс Wildberries вскоре начнет бесплатную доставку крупногабаритных товаров в армянскую столицу - новый логистический сервис компании позволит жителям Еревана закупать в России любую технику, стройматериалы и мебель.

В скором времени жители Еревана смогут бесплатно заказывать из России массу полезных товаров, включая стройматериалы и товары для дачи, технику и строительные материалы – сделать это можно будет через российский маркетплейс Wildberries.

О запуске новой логистической услуги было объявлено на Конференции инновационных технологий электронной коммерции (КИТ) в Москве, об этом заявил руководитель направления "Грузовая доставка" компании Евгений Булдыгин, передает NEWS.am.

"Мы видим высокий интерес со стороны покупателей и уверены, что новая услуга поможет увеличить продажи как российских, так и местных продавцов"

- Евгений Булдыгин

Услуга также заработает в Казахстане и Беларуси – как полагают в компании, это станет важным шагом на пути к созданию единой логистической платформы на всем пространстве Содружества независимых государств.

Напомним, крупнейший по обороту в 2016-2023 годах интернет-магазин России уже работает в Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Армении, Турции, Узбекистане, Азербайджане и Грузии, а также в Китае - из этой страны осуществляется импорт товаров. Ассортимент крупногабаритных товаров на платформе Wildberries уже превышает 160 тыс наименований.

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