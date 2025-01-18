Столица Таджикистана примет делегацию Армении

В понедельник, 21 апреля, в Душанбе состоится 4-е заседание межправительственной комиссии Армении и Таджикистана, которое рассмотрит вопросы дальнейшего экономического сотрудничества двух стран.
Столица Таджикистана Душанбе на три дня станет центром притяжения Армении - 21 апреля здесь стартует трехдневное 4-е заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня подписал свое решение о командировании делегации для участия в этом заседании, передает NEWS.am.
Армения планирует отправить на форум представительную делегацию, которую возглавит министр экономики страны Геворк Папоян, говорится в сообщении кабинета министров Армении.