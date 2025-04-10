Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с проектами курорта Sea Breeze

Курорт Sea Breeze на Каспийском море неподалеку от Баку посетили сегодня первые лица Азербайджана. Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с реализуемыми на курорте проектами.

В пятницу президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с курортной зоной Sea Breeze.

Первые лица государства и члены их семьи ознакомились сегодня с реализуемыми проектами на территории курорта, а также с планами по предстоящим проектам.

Курортный центр отдыха Sea Breeze находится в получасе езды от в Баку на побережье Каспийского моря.