Вестник Кавказа

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с проектами курорта Sea Breeze

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с проектами курорта Sea Breeze
Курорт Sea Breeze на Каспийском море неподалеку от Баку посетили сегодня первые лица Азербайджана. Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с реализуемыми на курорте проектами.

В пятницу президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с курортной зоной Sea Breeze.

Первые лица государства и члены их семьи ознакомились сегодня с реализуемыми проектами на территории курорта, а также с планами по предстоящим проектам.

Курортный центр отдыха Sea Breeze находится в получасе езды от в Баку на побережье Каспийского моря.

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