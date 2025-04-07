Сын Эрдогана выступил против дискриминации в спорте по национальному признаку

Сын президента Турцию участвует в Международном форуме этноспорта в Санкт-Петербурге. Он заявил, что спорт должен объединять людей вне зависимости от веры и нации.

Сын турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, глава Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган находится с визитом в Санкт-Петербурге.

Эрдоган принимает участие в VII Международом форуме этноспорта в Санкт-Петербурге. Он вместе с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым торжественно открыл мероприятие.

В своей речи руководитель конфедерации выступил против дискриминации спортсменов по национальному признаку и их недопуска к соревнованиям по политическим мотивам.

Он подчеркнул, что традиционные виды спорта являются не только физическими упражнениями, но и способом объединения людей вне зависимости от нации и религии.