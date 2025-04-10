В курортные регионы Грузии на праздник пойдут дополнительные поезда

В пасхальные дни, 21 и 22 апреля, в курортные приморские регионы западной Грузии из Тбилиси пойдут дополнительные поезда – рассчитаны они не на отдыхающих, а на местных жителей, отправляющихся на праздник в родные места.

Грузинская железная дорога (ГЖД) назначила дополнительные поезда в направлении Поти и Батуми на 21 и 22 апреля в связи с пасхальными праздниками – в направлении западной Грузии наблюдается очень высокий спрос, сообщили в ведомстве.

Именно на эти дни выпадают и Пасха, и День поминовения усопших - праздников, которые очень почитаемы в Грузии, и провести их выходцы из регионов предпочитают в родных селах и городах, чтобы посетить могилы предков, передает Sputnik Грузия.

Из Тбилиси дополнительные пассажирские составы в направлении Поти в эти дни будут отправляться в 11:05, а в направлении Батуми - в 10:35. Обратно дополнительный поезд из Поти выйдет в Тбилиси в 18:35, а из Батуми - в 18:30, сообщили в ГЖД.

Пасхальные выходные в Грузии завершаются днем позже - 21 апреля, а уже с 22 апреля в стране стартует обычная рабочая неделя.