Как празднуют Пасху в Грузии: “лело бурти” - необычная пасхальная традиция Гурии

Святослава Прокофьева

Загадочная традиция “лело бурти” входит в список нематериального культурного наследия Грузии, но за пределами страны про нее мало кто знает. Особенную актуальность “лело бурти” приобретает в праздник православной Пасхи. Расскажем, что такое “лело бурти”, как эта традиция связана с Пасхой, а также где и когда можно увидеть “лело бурти” в Грузии?

Особое спортивное и культурное мероприятие проводится в Грузии всего лишь раз в год: играют в "лело бурти" в пасхальное воскресенье, которое в 2025 году выпадает на 20 апреля. На один день небольшое грузинское село оказывается в центре внимания всей страны.

© Фото: vk.com/Georgian Rugby

Что такое “лело бурти”?

"Лело Бурти" переводится с грузинского как "полевой мяч", это традиционная командная игра с мячом, история которой насчитывает более чем 800 лет. Эта игра упоминается в знаменитом эпосе грузинского поэта Шота Руставели "Витязь в тигровой шкуре", написанном в XII веке. Считается, что игра "лело бурти" зародилась в Гурии, здесь же она наиболее популярна и теперь. Со временем "лело бурти" превратился в популярный вид спорта, и матчи стали проводиться по всей стране. Современные стандарты игры были приняты в советское время.

“Лело бурти” - грузинское регби?

В Грузии считают, что именно “лело бурти” был прародителем современного регби. Правила игр немного различаются, но с фактом того, что игра в “лело бурти” сохранялась в Грузии на протяжении веков, не поспорить. Ирония состоит в том, что возникший лишь в XIX веке в Англии регби в конечном итоге заменил "лело бурти" в Грузии. Народный вид спорта утратил популярность, но превратился в традицию: теперь в "лело бурти" играют только раз в год, зато с размахом.

Как играть в “лело бурти”?

Цель игры - закинуть мяч на определенный участок на поле противоположной команды. При этом большинство игроков даже не соприкасаются с мячом, их роль в том, чтобы оттеснить команду противников. Игра может продолжаться пару часов, а кричащая масса игроков движется по улицам и полям, сопровождаемая болеющими за них зрителями. Наиболее активные игроки сменяют друг друга, чтобы отдохнуть или выпить воды. В прошлом считалось, что победившая в игре команда обеспечит своему селу богатый урожай осенью. При этом “лело бурти” остается довольно травмоопасным спортом. Поэтому наблюдателям во время игры необходимо соблюдать безопасную дистанцию.

Чем играют в "лело бурти"?

В "лело бурти" играют специальным круглым мячом, который весит до 16 кг. Сам мяч сшит из кожи, а внутри набит опилками, шерстью, песком, землей и пропитан вином. Перед матчем мяч торжественно благословляет местный священник. На мяче пишут год, а после игры его относят на кладбище и зарывают на могиле того односельчанина, который умер последним. Каждый год жители села шьют новый мяч для игры.

Когда играют в “лело бурти”?

Игра в “лело бурти” в Грузии всегда выпадает на православную Пасху:

в 2025 году матч по “лело бурти” пройдет 20 апреля,

в 2026 году Пасха будет 12 апреля,

в 2027 году - 2 мая.

Несколько лет пасхальный матч не проводился из-за пандемии, но с 2022 года традиция вернулась.

© Фото: vk.com/Georgian Rugby

Где увидеть игру в “лело бурти”?

С тех пор, как было решено возродить традицию игры в “лело бурти” более 65 лет назад, матч проводится в Гурии на западе страны в селе Шухути. Игру в "лело бурти" ждут в Гурии весь год. В пасхальное воскресенье сотни мужчин и мальчиков из двух сел, Верхнего и Нижнего Шухути, принимают участие в игре, в то время как жители окрестных деревень и далеких городов, включая туристов из других стран, приезжают посмотреть на зрелище.

К "лело бурти" начинают готовиться перед церковью Святого Георгия в Шухути. В соседнем парке устраивают пасхальный рынок, где продают традиционные блюда и еду, напитки, изделия ручной работы и мед. Также проходят поединки по хридоли и борьбе. Днем мяч для игры хранится в церкви, к нему приходят желающие его сфотографировать. Сама игра начинается ближе к вечеру. После часа или даже двух игра обычно заканчивается, после чего все желающие проходят с игроками через село, празднуя победу, а после через идут к кладбищу, чтобы помянуть предков.

Как добраться до Шухути?

Шухути находится в 70 км к западу от Кутаиси и в 90 км к северо-востоку от Батуми. Проще всего добраться до Шухути - на собственном или арендованном автомобиле. Стоит приехать пораньше, так как главную дорогу перекрывают перед игрой (около 16:00) и не открывают до конца игры. До Шухути на общественном транспорте добраться тоже можно. Пасхальное воскресенье в Грузии - это государственный праздник, но маршрутки все равно ходят, хотя и по сокращенному графику. Маршрутки из Тбилиси и Кутаиси, которые едут в Батуми, проходят по шоссе через город Ланчхути. Можно попросить водителя маршрутки выйти в Шухути. Все водители знают про "лело бурти", поэтому поймут, где высадить Из Батуми можно сесть на маршрутку, идущую в Самтредиа или Кутаиси. Важно, что в селе Шухути нет гостиниц.