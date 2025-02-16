Вестник Кавказа

Кавелашвили наградил сборную Грузии по регби орденами и медалями

Кавелашвили наградил сборную Грузии по регби орденами и медалями
© Фото: сайт президента Грузии
Грузинские регбисты, ставшие триумфаторами прошедшего Чемпионата Европы, получили медали и ордена. Наградил чемпионов президент Грузии Михаил Кавелашвили.

Президент Грузии Михаил Кавелашвили провел награждение членов сборной Грузии по регби, которые стали победителями Чемпионата Европы. 

Сообщается, что ордена и медали Чести вручили игрокам, тренерскому составу, руководителям Союза, а также персоналу. Кавелашвили поздравил регбистов с триумфом, поблагодарил чемпионов за удачное выступление и пожелал новых свершений в будущем. 

Отметим, что сборная Грузии стала лучшей в Европе восьмой раз подряд. В финале турнира была повержена Испания со счетом 46:28. В полуфинале грузинские регбисты оказались сильнее Румынии (43:5).

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