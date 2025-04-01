Вестник Кавказа

В курорты Ставрополья готовы инвестировать 200 миллиардов

Отель дворец Нарзанов
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Около 13 российских компаний готовы инвестировать в новую курортную зону, создаваемую в Кавказских Минеральных Водах на Ставрополье, колоссальную сумму в 200 миллиардов рублей.

Спрос рождает предложение: как минимум 13  российских компаний готовы инвестировать в строительство новой курортной особой экономической зоны (ОЭЗ), создаваемой на территории Кавказских Минеральных Вод, сообщил министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин.

"Это четыре площадки. Инвестиции предполагаются минимум 200 млрд рублей, предварительно есть список из 13 компаний, заинтересованных в развитии этих зон"

- Антон Доронин

Причина такой заинтересованности компаний - высокий спрос как на отдых на Кавказских Минеральных Водах, так и на качественные услуги, которые предоставляют отдыхающим новые санатории, в том числе – с участием иностранного капитала, тогда как коммунальная инфраструктура в курортном регионе приблизилась к пределу загрузки, отметил Доронин, передает ТАСС.

В пример глава Минэкономразвития края привел большой санаторий в городе Кисловодске, открытый прошлом году с участием азербайджанских инвестиций. В скором времени новые здравницы заработают в Железноводске, Пятигорске и в Ессентуках, - добавил министр.

Ранее мы писали о том, что на создание инфраструктуры новых курортных зон Ставропольского края в ближайшие годы будет направлено 110 млрд рублей. За пять лет регион намерен нарастить турпоток до 11,5 млн человек. Сегодня на Ставрополье реализуется 50 инвестиционных туристических проектов. В будущем они дадут региону новые рабочие места, а также на несколько тысяч мест расширят номерной фонд края.

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