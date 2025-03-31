Президент Абхазии своим указом утвердил новое правительство

В Абхазии новые назначения: сегодня стало известно, что у премьер-министра страны будет пять заместителей, также стали известны имена руководителей основных министерств страны, назначенных президентом.

Президент Абхазии Бадра Гунба утвердил новую структуру Кабинета министров, теперь у премьер-министра пять заместителей, сообщила сегодня в своем в Telegram канале пресс-служба абхазского лидера.

"По новой структуре у премьер-министра пять заместителей"

- пресс-служба президента Абхазии

Так, вице-премьерами страны указом президента республики назначены Джансух Нанба, Тарас Хагба, Вараздат Миносян и Роберт Киут, также возглавивший должность главы МВД, передает РИА Новости.

МИД страны указом президента возглавил Олег Барциц, главой министерства обороны Абхазии назначен Владимир Ануа, а министром энергетики страны стал Батал Мушба.

Всего в структуре правительства Абхазии насчитывается 15 министерств.