Города Древнего Египта: затерянные и найденные

Пески Египта скрывали местоположение некоторых древних городов на протяжении тысячелетий. Постепенно они раскрывают секреты, но впереди археологов ждет еще много открытий. Расскажем о величайших затерянных, а также найденных городах Древнего Египта, где они находились и когда были основаны.

Египтологи по ей день находят затерянные города на территории одной из древнейших цивилизаций. Среди последних открытий: египетская "Атлантида" Гераклион и найденный всего пару лет назад Ослепительный Атон, обнаружение которого стало сенсацией в мире археологии.

Затерянный город Иттауи

Один из затерянных городов Древнего Египта называется Иттауи. Полное название города звучит как Аменемхет-ит-тауи, что переводится как "Аменемхет, захвативший обе земли". Этот город был основан при фараоне Аменемхете I, который правил примерно в 1991-1962 годах до н. э. Эта древнеегипетская столица остается под песками на протяжении тысячелетий.

Когда построен: в 1900-х годах до н. э.;

Как долго был столицей Древнего Египта: более 300 лет;

Период: Среднее Царство (XII династия).

Ученые утверждают, что город находился где-то на территории мухафазы Эль-Файюм, а принадлежащие Иттауи некрополи располагались около деревень Лишт и Эль-Лахун, а также на плато Дахшур. Более точные координаты сводятся к тому, что не так далеко от города находился некрополь Лишта с пирамидами Аменемхета I и Сенусерта I.

Считается, что фараон построил этот город специально, чтобы перенести сюда столицу из Фив, чтобы эффективнее противостоять финикийским вторжениям. Также как и в случае с Мемфисом (первой столицей объединенного Древнего Египта), Иттауи была построена на рубеже Верхнего и Нижнего Египта. Столица находилась недалеко от того места, где находятся пирамиды двух царей.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где точно город находится, пока неизвестно, но исследователи продолжают работу. Один из самых известных египтологов, занимающихся поисками Иттауи - это археолог Сара Паркак, которая пытается найти город с помощью методов дистанционного зондирования. Она использовала топографические данные НАСА, полученные с помощью спутников, дронов и самолетов, чтобы составить карту изменения ландшафта, в том числе увидеть, где воды Нила текли 4 тысячи лет назад. Хотя археолог и добилась определенных успехов, найти затерянный город Иттауи ей пока не удалось.

Затерянный город Тинис

Еще один величайший затерянный город Древнего Египта - Тинис. Он был столицей во времена I и II династий Древнего Египта (с 3150 по 2686 год до н. э.). Нет никаких сомнений в том, что этот город существовал в действительности, поскольку это подтверждается древними авторами, в том числе историком Манефоном. Город также упоминается в Книге Мертвых. Считается, что Тинис пришел в упадок со времен III династии, когда столицей объединенного Древнего Египта провозгласили Мемфис.

Самое раннее свидетельство: конец 4-го тысячелетия до н. э.;

Вероятное местонахождение: недалеко от современного города Гирга и древнего города Абидоса.

Хотя Тинис утратил свое политическое значение, на протяжении столетий город славился своим богатством и оставался важным религиозным центром. В начале 1-го тысячелетия н. э. Тинис был разрушен. Его месторасположение неизвестно, но некрополь Наг-эд-Дейр, относящийся к городу был обнаружен на противоположном берегу Нила.

Найденный город Танис

Несмотря на то, что важные находки были сделаны в этой местности и раньше, считается, что Танис был открыт в 1939 году французским археологом Пьером Монте. Пожалуй, в массовой культуре этот город наиболее известен благодаря упоминанию в фильме "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега". Для того время открытие этого города стало одной из величайших археологических находок. При XXI династии (Третий переходный период) Танис был столицей Древнего Египта (с 1077 до 943 года до н.э.), хотя и наравне с Фивами. Но город был основан намного раньше, как минимум во время XX династии, но скорее всего раньше.

Затонувший Гераклион

Египетский Гераклион, пожалуй, пока что остается величайшим затопленным городом, когда-либо обнаруженным. И хотя открытие было сделано сравнительно давно, раскопки все еще продолжаются. С каждым годом ученые делают все больше открытий, связанных с этим древним городом, погребенным под волнами Средиземного моря более тысячи лет назад. Этот город был основан примерно в 12 веке до н. э. Руины города были обнаружены в 2000 году в заливе Абу-Кир. До строительства Александрии это был главный торговый порт Египта, который также называли Тонис. Гераклион упоминается Геродотом, Страбоном и Диодором Сицилийским.

Найденный город Атон

Самой последней найденной древнеегипетской столицей стал Ослепительный Атон (сначала его назвали Возвышением Атона). Город был найден в конце 2020 года недалеко от Луксора, знаменательное открытие сделал археолог Захи Хавасс. Город получил свое название в честь Атона, который представляет собой солнечный диск - зримую форму верховного бога Ра. Атон был построен при фараоне Аменхотепе III, который правил во время XVIII династии с 1386 по 1353 годы до н. э. Ослепительный Атон стал крупнейшим раскопанным городом Древнего Египта. К городу относится и найденный еще в прошлом веке дворцовый комплекс Малката.