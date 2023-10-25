Где находится Панкисское ущелье, кто там живет, как туда добраться и что посмотреть?

Где находится Панкисское ущелье?
Панкисское ущелье расположено в Восточной Грузии, примерно в 120 км к северо-востоку от Тбилиси. Территориально Панкисское ущелье относится к Кахетии, а точнее, к ее Ахметскому муниципалитету. До границы Грузии с Россией в этом месте остается менее 100 км. В ущелье, которое тянется 10 км вдоль реки Алазани, есть восемь крупных населенных пунктов: Дуиси, Джоколо, Биркиани, Дзибахеви, Омало (его не стоит путать с селом в Тушетии с таким же названием), Думастури, Халацани и Цинубани. Ближайший к ущелью город называется Ахмета - центр Ахметского муниципалитета (в 15 км), а ближайший крупный город - Телави, расположенный в 43 км от ущелья к юго-востоку. Около ущелья есть два грузинских национальных парка - природный заповедник Бацара и охраняемые территории Тушети.
Кто такие кистинцы?
В Панкисском ущелье на берегах реки проживает община чеченцев-кистинцев в несколько тысяч человек. Кистинцы - это потомки чеченских семей, переселившихся в это ущелье примерно между 1830 и 1870 годами. У чеченцев-кистинцев есть свой кистинский диалект, кухня и культурные обычаи. Кистинцы исповедуют ислам суннитского толка.
Как добраться в Панкисское ущелье из Тбилиси?
- Панкисское ущелье находится примерно в 2,5 часах езды от Тбилиси, добираться нужно через Гомборский перевал и Телави, либо через Тианети. До ущелья можно добраться на общественном транспорте, на личном или арендованном автомобиле, но удобнее всего будет поехать с экскурсионным туром.
- Маршрутки до Панкисского ущелья отправляются с тбилисского автовокзала Ортачала каждый день, но их очень мало, одна утром, другая днем. Время в пути примерно 3 часа. Но маршрутки в Ахмету и Телави отправляются примерно каждый час. Проезд стоит 10 лари (330 рублей). Из Телави или Ахметы уже проще добраться до ущелья, например, до сел Дуиси или Джоколо.
- Если заказать из Тбилиси частный трансфер до Джоколо и обратно, это будет стоить около 190 лари (6500 рублей). Однодневная групповая экскурсия будет стоит около 7000 тысяч рублей.
Когда лучше ехать в Панкисское ущелье?
Лучшее время для посещения Панкисского ущелья - с мая по ноябрь. В этих местах приятная весна, жаркое лето и короткая, но холодная зима. Уже ранней весной (в марте и апреле) погода здесь обычно приятная, особенно хорошо в мае. В июне-августе уже жарко, но для пеших прогулок и верховой езды в горах - это удачные месяцы. На осенние краски можно полюбоваться в сентябре-ноябре.
Что посмотреть в Панкисском ущелье?
Башня Дуиси. На холмах вокруг Панкисского ущелья когда-то были построены три каменные сторожевые башни. В прошлом они использовались для предупреждении о вторжениях. Каменная башня около Дуиси - одна из самых интересных достопримечательностей Панкисского ущелья. С подножия башни посетителям открывается потрясающий вид на окружающие поля и села. В ущелье есть руины и других древних построек, включая дома, церкви и памятники.
Этнографический музей. Этнографический музей Панкисского ущелья расположен в селе Дуиси. В его экспозиции представлены традиционные инструменты, тканые ковры, изделия из войлока, монеты и множество других экспонатов. Для посещения музея лучше предупредить заранее.
Военный мемориал. Амфитеатр и военный мемориал, расположенный рядом со сторожевой башней, расположены на холме около Дуиси. Мемориальный комплекс был построен в 1985 году в память о воинах из Дуиси и Ахметы, погибших во Второй мировой войне. Здесь проводятся различные мероприятия, в том числе Панкисоба, крупнейший местный праздник.
Старая мечеть. Старая мечеть, расположенная недалеко от главной дороги в Дуиси, была построена в 1901 году и стала первой мечетью Панкисского ущелья. Минарет действующей мечети украшен декоративным узором из черного и красного кирпича. Несколько лет назад мечеть была отреставрирована при участии Турции. Если ворота не заперты, посетители могут войти во двор и осмотреть минарет. В 10 минутах ходьбы от старой мечети расположена новая мечеть Дуиси, построенная в 2002 году.
Церковь в Джоколо. Расположенная в Джоколо церковь Святого Георгия была освящена в 1888 году и десятилетиями служила христианской общине Панкисского ущелья. Хотя церковь больше не используется, она считается важным культурным памятником, была проведена реставрация.
Архитектура в Омало и Дзибахеви. Образцы традиционной кахетинской архитектуры можно найти в деревне Омало на восточном берегу реки и в селе Дзибахеви. Деревянные дома украшены резными балконами шушабанди, есть и каменные дома.
Вайнахская башня (современная) . Вайнахские башни встречаются по всей Чечне, а также в Тушетии. Подобно сванским башням, они использовались как в военных, так и в жилых целях. Башня в Панкиси была построен местным жителем по образцу традиционной вайнахской архитектуры. Посетители могут подняться по лестнице наверх.
Река Алазани. В бассейне реки, протекающей через Панкисское ущелье, есть множество троп, которые можно исследовать как на горном велосипеде, так и пешком. Если река полноводная, осуществляются сплавы на каяках. Самый популярный круговой маршрут к Панкисской крепости начинается из села Халацани (4,6 км туда и обратно) за 2,5 часа.
Бацарский заповедник. Природный заповедник Бацара расположен в северо-западной части Панкисского ущелья. Он был основан для сохранения реликтовых тисовых рощ, общей площадью более 270 гектаров. В этом заповеднике также произрастают буковые, грабовые, кленовые, липовые и дубовые леса. Поездку в Бацарский заповедник можно организовать через Агентство охраняемых территорий Грузии.
Водопад Хадори. Водопад Хадори, расположенный в северной части Панкисского ущелья за последним его селом, представляет собой многоступенчатый каскад водяных потоков, падающих с высокой скалы. До него можно добраться пешком, на лошади или машине из Биркиани.
Гор Тбатана
Тбатана, расположенная на окраине заповедника Бацара, представляет собой живописное горное плато и смотровую площадку, до которой можно добраться на велосипеде, полноприводном автомобиле или верхом на лошади. Отсюда открываются прекрасные виды на горную цепь Большого Кавказа и Алазанскую долину.
О чем нужно помнить при посещении Панкисского ущелья?
- Для посещения Панкисского ущелья рекомендуется одеваться сдержанно: мужчинам следует выбрать брюки, а женщинам прикрыть плечи и колени, а также стоит взять шарф или платок, чтобы прикрыть волосы при посещении мечети;
- Основные достопримечательности сконцентрированы около Джоколо и Дуиси, поэтому останавливать на ночь удобнее всего в этих селах;
- В большинстве гостиниц распитие любых спиртных напитков запрещено, и в целом не стоит привозить с собой алкоголь;
- В Панкисском ущелье стоит попробовать местную кухню, при необходимости продукты можно купить в магазинах, также есть аптеки, а питьевую воду можно набирать в источниках;
- Банкомат есть в Дуиси, но в этот регион рекомендуется взять с собой достаточно наличных денег;
- В гостиницах обычно есть бесплатный WiFi, но скорость соединения медленная.