Где находится Панкисское ущелье, кто там живет, как туда добраться и что посмотреть?

Со времен кризиса в Панкисском ущелье прошло уже 20 лет и сейчас это тихое место, которое можно посетить в рамках туристической поездки из Тбилиси. Панкисское ущелье, расположенное в предгорьях Большого Кавказа около главного винодельческого региона Грузии - Алазанской долины, остается одним из самых уникальных в культурном отношении мест в Грузии.

Где находится Панкисское ущелье?

Панкисское ущелье расположено в Восточной Грузии, примерно в 120 км к северо-востоку от Тбилиси. Территориально Панкисское ущелье относится к Кахетии, а точнее, к ее Ахметскому муниципалитету. До границы Грузии с Россией в этом месте остается менее 100 км. В ущелье, которое тянется 10 км вдоль реки Алазани, есть восемь крупных населенных пунктов: Дуиси, Джоколо, Биркиани, Дзибахеви, Омало (его не стоит путать с селом в Тушетии с таким же названием), Думастури, Халацани и Цинубани. Ближайший к ущелью город называется Ахмета - центр Ахметского муниципалитета (в 15 км), а ближайший крупный город - Телави, расположенный в 43 км от ущелья к юго-востоку. Около ущелья есть два грузинских национальных парка - природный заповедник Бацара и охраняемые территории Тушети.

Кто такие кистинцы?

В Панкисском ущелье на берегах реки проживает община чеченцев-кистинцев в несколько тысяч человек. Кистинцы - это потомки чеченских семей, переселившихся в это ущелье примерно между 1830 и 1870 годами. У чеченцев-кистинцев есть свой кистинский диалект, кухня и культурные обычаи. Кистинцы исповедуют ислам суннитского толка.

Как добраться в Панкисское ущелье из Тбилиси?

Панкисское ущелье находится примерно в 2,5 часах езды от Тбилиси, добираться нужно через Гомборский перевал и Телави, либо через Тианети. До ущелья можно добраться на общественном транспорте, на личном или арендованном автомобиле, но удобнее всего будет поехать с экскурсионным туром.

Маршрутки до Панкисского ущелья отправляются с тбилисского автовокзала Ортачала каждый день, но их очень мало, одна утром, другая днем. Время в пути примерно 3 часа. Но маршрутки в Ахмету и Телави отправляются примерно каждый час. Проезд стоит 10 лари (330 рублей). Из Телави или Ахметы уже проще добраться до ущелья, например, до сел Дуиси или Джоколо.

Если заказать из Тбилиси частный трансфер до Джоколо и обратно, это будет стоить около 190 лари (6500 рублей). Однодневная групповая экскурсия будет стоит около 7000 тысяч рублей.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда лучше ехать в Панкисское ущелье?

Лучшее время для посещения Панкисского ущелья - с мая по ноябрь. В этих местах приятная весна, жаркое лето и короткая, но холодная зима. Уже ранней весной (в марте и апреле) погода здесь обычно приятная, особенно хорошо в мае. В июне-августе уже жарко, но для пеших прогулок и верховой езды в горах - это удачные месяцы. На осенние краски можно полюбоваться в сентябре-ноябре.

Что посмотреть в Панкисском ущелье?

Башня Дуиси. На холмах вокруг Панкисского ущелья когда-то были построены три каменные сторожевые башни. В прошлом они использовались для предупреждении о вторжениях. Каменная башня около Дуиси - одна из самых интересных достопримечательностей Панкисского ущелья. С подножия башни посетителям открывается потрясающий вид на окружающие поля и села. В ущелье есть руины и других древних построек, включая дома, церкви и памятники.

Этнографический музей. Этнографический музей Панкисского ущелья расположен в селе Дуиси. В его экспозиции представлены традиционные инструменты, тканые ковры, изделия из войлока, монеты и множество других экспонатов. Для посещения музея лучше предупредить заранее.

Военный мемориал. Амфитеатр и военный мемориал, расположенный рядом со сторожевой башней, расположены на холме около Дуиси. Мемориальный комплекс был построен в 1985 году в память о воинах из Дуиси и Ахметы, погибших во Второй мировой войне. Здесь проводятся различные мероприятия, в том числе Панкисоба, крупнейший местный праздник.

Старая мечеть. Старая мечеть, расположенная недалеко от главной дороги в Дуиси, была построена в 1901 году и стала первой мечетью Панкисского ущелья. Минарет действующей мечети украшен декоративным узором из черного и красного кирпича. Несколько лет назад мечеть была отреставрирована при участии Турции. Если ворота не заперты, посетители могут войти во двор и осмотреть минарет. В 10 минутах ходьбы от старой мечети расположена новая мечеть Дуиси, построенная в 2002 году.

Церковь в Джоколо. Расположенная в Джоколо церковь Святого Георгия была освящена в 1888 году и десятилетиями служила христианской общине Панкисского ущелья. Хотя церковь больше не используется, она считается важным культурным памятником, была проведена реставрация.

Архитектура в Омало и Дзибахеви. Образцы традиционной кахетинской архитектуры можно найти в деревне Омало на восточном берегу реки и в селе Дзибахеви. Деревянные дома украшены резными балконами шушабанди, есть и каменные дома.

Вайнахская башня (современная) . Вайнахские башни встречаются по всей Чечне, а также в Тушетии. Подобно сванским башням, они использовались как в военных, так и в жилых целях. Башня в Панкиси была построен местным жителем по образцу традиционной вайнахской архитектуры. Посетители могут подняться по лестнице наверх.

Река Алазани. В бассейне реки, протекающей через Панкисское ущелье, есть множество троп, которые можно исследовать как на горном велосипеде, так и пешком. Если река полноводная, осуществляются сплавы на каяках. Самый популярный круговой маршрут к Панкисской крепости начинается из села Халацани (4,6 км туда и обратно) за 2,5 часа.

Бацарский заповедник. Природный заповедник Бацара расположен в северо-западной части Панкисского ущелья. Он был основан для сохранения реликтовых тисовых рощ, общей площадью более 270 гектаров. В этом заповеднике также произрастают буковые, грабовые, кленовые, липовые и дубовые леса. Поездку в Бацарский заповедник можно организовать через Агентство охраняемых территорий Грузии.

Водопад Хадори. Водопад Хадори, расположенный в северной части Панкисского ущелья за последним его селом, представляет собой многоступенчатый каскад водяных потоков, падающих с высокой скалы. До него можно добраться пешком, на лошади или машине из Биркиани.

Гор Тбатана

Тбатана, расположенная на окраине заповедника Бацара, представляет собой живописное горное плато и смотровую площадку, до которой можно добраться на велосипеде, полноприводном автомобиле или верхом на лошади. Отсюда открываются прекрасные виды на горную цепь Большого Кавказа и Алазанскую долину.

О чем нужно помнить при посещении Панкисского ущелья?

Для посещения Панкисского ущелья рекомендуется одеваться сдержанно: мужчинам следует выбрать брюки, а женщинам прикрыть плечи и колени, а также стоит взять шарф или платок, чтобы прикрыть волосы при посещении мечети;

Основные достопримечательности сконцентрированы около Джоколо и Дуиси, поэтому останавливать на ночь удобнее всего в этих селах;

В большинстве гостиниц распитие любых спиртных напитков запрещено, и в целом не стоит привозить с собой алкоголь;

В Панкисском ущелье стоит попробовать местную кухню, при необходимости продукты можно купить в магазинах, также есть аптеки, а питьевую воду можно набирать в источниках;

Банкомат есть в Дуиси, но в этот регион рекомендуется взять с собой достаточно наличных денег;

В гостиницах обычно есть бесплатный WiFi, но скорость соединения медленная.