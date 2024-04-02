Что такое думскроллинг и почему он вреден?

Разрушительный для человеческой психики процесс был особенно усилен пандемией Covid-19, когда человечество было потрясено негативными, а порой и смертоносными событиями во всем мире. И сегодня, когда мы переживаем достаточно потрясений, а изменение климата затрагивает всех практически и морально, думскроллинг продолжает набирать популярность в повседневной жизни пользователей интернета.
Doomscrolling может начаться как способ быть в курсе того, что происходит в мире. Однако ежедневное и бездумное потребление соцсетей легко может превратиться в зависимость. Пока вам плохо, вы будете питать внутри себя порочный круг негативных эмоций и будете продолжать прокручивать страницы, ощущая печаль, тщетность, тревогу и панику.
Риски думскроллинга для психического здоровья
Исследования ученых, проводимых в последние годы, неизменно доказывают негативное влияние социальных сетей на наше психическое здоровье и настроение. Такие понятия, как тревога, депрессия и стремление к одиночеству, становятся одними из наиболее распространенных эффектов думскроллинга.
Таким образом, думскроллинг:
- Усиливает негативные эмоции и плохое самочувствие. Когда наш разум и настроение мрачны, мы стремимся найти этому оправдание в поиске новых подтверждений. Входя в порочный круг обреченности, мы усиливаем стресс и печаль.
- Обостряет психические заболевания. Если вы страдаете даже легким психическим расстройством, у вас может случиться приступ из-за негативной информации, которой вы наполняете свой мозг.
- Увеличивает тревожность. Повторяя каждую плохую информацию, которую вы прочитали, у вас легко возникают тревожные мысли о выживании, которые нередко приводят к паническим атакам. Кстати, не стоит забывать, что социальные сети полны фейковым контентом. Прочитав одну фейковую новость, ища ей подтверждение, вы наталкиваетесь на другую, еще менее правдоподобную. В итоге вы оказываетесь в замешательстве и подвергаете сомнению свое суждение.
- Вызывает бессонницу. Негативные новости увеличивают стресс и препятствует расслаблению. В результате вам трудно уснуть, а сам сон может изобиловать кошмарами.
- Вызывает стресс. Ученые доказали, что долгое времяпрепровождение в соцсетях увеличивает секрецию гормонов стресса, к которым относятся кортизол и адреналин, что в свою очередь приводит к выгоранию, как профессиональному так и личностному.
Что советуют психологи?
В первую очередь каждый должен сам осознать вред от такого понятия как думскроллинг. Вот несколько советов, которые могут и должны помочь:
- Установите определенное время дня для перелистывания соцсетей. Не забудьте про таймер — он напомнит вам, когда именно вам надо остановиться.
- Держите свой мобильный телефон подальше от того места, где вы спите или отдыхаете. Перед сном лучше заменить смартфон книгой.
- Лишайте себя технологий хотя бы на несколько часов в день. Прогулки, встречи с друзьями, занятия спортом, походы в кино, шоппинг отвлекут вас и расслабят как физически так и морально.
- Сосредоточьтесь на позитиве. Научитесь разбираться в новостной ленте. Блокируйте страницы и профили, которые вас пугают.
Многим сложно представить себя вне интернета, поэтому важно научиться им пользоваться без вреда для психологического здоровья.