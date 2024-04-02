Что такое думскроллинг и почему он вреден?

Термином "думскроллинг" (doomscrolling) называют привычку людей пролистывать социальные сети в поисках исключительно негативных новостей и постов. Расскажем, как это вредит психологическому здоровью и как избавиться от вредной привычки.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Разрушительный для человеческой психики процесс был особенно усилен пандемией Covid-19, когда человечество было потрясено негативными, а порой и смертоносными событиями во всем мире. И сегодня, когда мы переживаем достаточно потрясений, а изменение климата затрагивает всех практически и морально, думскроллинг продолжает набирать популярность в повседневной жизни пользователей интернета.

Doomscrolling может начаться как способ быть в курсе того, что происходит в мире. Однако ежедневное и бездумное потребление соцсетей легко может превратиться в зависимость. Пока вам плохо, вы будете питать внутри себя порочный круг негативных эмоций и будете продолжать прокручивать страницы, ощущая печаль, тщетность, тревогу и панику.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Риски думскроллинга для психического здоровья

Исследования ученых, проводимых в последние годы, неизменно доказывают негативное влияние социальных сетей на наше психическое здоровье и настроение. Такие понятия, как тревога, депрессия и стремление к одиночеству, становятся одними из наиболее распространенных эффектов думскроллинга.

Таким образом, думскроллинг:

Усиливает негативные эмоции и плохое самочувствие. Когда наш разум и настроение мрачны, мы стремимся найти этому оправдание в поиске новых подтверждений. Входя в порочный круг обреченности, мы усиливаем стресс и печаль. Обостряет психические заболевания. Если вы страдаете даже легким психическим расстройством, у вас может случиться приступ из-за негативной информации, которой вы наполняете свой мозг. Увеличивает тревожность. Повторяя каждую плохую информацию, которую вы прочитали, у вас легко возникают тревожные мысли о выживании, которые нередко приводят к паническим атакам. Кстати, не стоит забывать, что социальные сети полны фейковым контентом. Прочитав одну фейковую новость, ища ей подтверждение, вы наталкиваетесь на другую, еще менее правдоподобную. В итоге вы оказываетесь в замешательстве и подвергаете сомнению свое суждение. Вызывает бессонницу. Негативные новости увеличивают стресс и препятствует расслаблению. В результате вам трудно уснуть, а сам сон может изобиловать кошмарами. Вызывает стресс. Ученые доказали, что долгое времяпрепровождение в соцсетях увеличивает секрецию гормонов стресса, к которым относятся кортизол и адреналин, что в свою очередь приводит к выгоранию, как профессиональному так и личностному.

© Фото: где произошла стрельба и начался пожар

Что советуют психологи?

В первую очередь каждый должен сам осознать вред от такого понятия как думскроллинг. Вот несколько советов, которые могут и должны помочь:

Установите определенное время дня для перелистывания соцсетей. Не забудьте про таймер — он напомнит вам, когда именно вам надо остановиться. Держите свой мобильный телефон подальше от того места, где вы спите или отдыхаете. Перед сном лучше заменить смартфон книгой. Лишайте себя технологий хотя бы на несколько часов в день. Прогулки, встречи с друзьями, занятия спортом, походы в кино, шоппинг отвлекут вас и расслабят как физически так и морально. Сосредоточьтесь на позитиве. Научитесь разбираться в новостной ленте. Блокируйте страницы и профили, которые вас пугают.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Многим сложно представить себя вне интернета, поэтому важно научиться им пользоваться без вреда для психологического здоровья.