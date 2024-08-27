Пострадавшим от наводнений в Армении автомобилистам возместят убытки

Правительство Армении выплатит жителям Лорийской и Тавушкой областей компенсацию за ущерб, принесенный их автомобилям во время майских наводнений. Общая сумма превысит 120 млн драм.

Владельцы машин, пострадавших от наводнения в Лорийской и Тавушской областях, получат поддержку от властей Армении. Им выплатят 122 млн драмов (29,1 млн рублей), рассказали в правительстве республики.

Эту сумму поделят между двумя областями. В Лорийскую область отправится 91 млн драмов (21,7 млн рублей) для починки 161 автомобиля, а в Тавушскую – 31 млн драмов (7,4 млн рублей) на компенсацию повреждений у 30 машин.

Ранее специальная комиссия МВД провела оценку повреждений автомобилей по заявкам владельцев и оценила ущерб.

Напомним, что на территории Армении 26 мая случилось крупное наводнение. Особенно сильно пострадал север страны, где из берегов вышли реки Агстев и Дебед. Они затопили несколько населенных пунктов и город Алаверди. В результате природного катаклизма погибло четыре человека, сотни получили травмы.