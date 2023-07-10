В Поти школы и детские сады прекратили работу из-за ливней

Грузинский город Поти оказался в эпицентре стихии. Из-за сильных дождей остановлена работа городских учреждений.

Сильнейшие дожди, обрушившиеся на Поти, стали причиной остановки работы учреждений образования с 21 октября, рассказала пресс-служба городской администрации.

По всему городу наблюдаются подтопления, закрыт доступ во многие дворы и подъездные пути к школам и детским садам. Потоки воды нанесли ущерб городской инфраструктуре, затопили первые этажи жилых домов.

В настоящий момент власти города проводят оценку ущерба. Сообщается, что пострадавшие получат компенсацию в ближайшее время.