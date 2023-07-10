Вестник Кавказа

В Поти школы и детские сады прекратили работу из-за ливней

Дождь
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузинский город Поти оказался в эпицентре стихии. Из-за сильных дождей остановлена работа городских учреждений.

Сильнейшие дожди, обрушившиеся на Поти, стали причиной остановки работы учреждений образования с 21 октября, рассказала пресс-служба городской администрации. 

По всему городу наблюдаются подтопления, закрыт доступ во многие дворы и подъездные пути к школам и детским садам. Потоки воды нанесли ущерб городской инфраструктуре, затопили первые этажи жилых домов. 

В настоящий момент власти города проводят оценку ущерба. Сообщается, что пострадавшие получат компенсацию в ближайшее время. 

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