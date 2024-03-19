ИИ поставят на службу психологическому здоровью в Пятигорске

Искусственный интеллект (ИИ) будет применяться в области восстановления и сохранения психологического здоровья. Соответствующие разработки ведутся в Пятигорском университете.

В Пятигорском государственном университете (ПГУ) внедряют инновационный проект – нейролабораторию, где будет исследоваться применение искусственного интеллекта в психологическом здоровье.

В пресс-служба вуза пояснили, что это означает, что современные технологии будут использоваться для улучшения психологического благополучия людей.

«В рамках работы планируется изучение физиологических и психических реакций человека на травмирующие события, их негативное влияние на повседневную жизнь и разработка передовых способов психологической реабилитации на основе полученных данных»

– пресс-служба вуза.

Развитие нейротехнологий в области психологии

Нейротехнологии – это сфера, где сочетаются знания о работе человеческого мозга и передовые технологии. В нейролаборатории ученые будут исследовать, как искусственный интеллект может помочь в диагностике и лечении психологических расстройств. Анализ данных о работе мозга пациентов позволит более точно определять причины проблем и разрабатывать эффективные методики помощи.

Перспективы для пациентов и специалистов

Создание нейролаборатории в ПГУ открывает новые горизонты не только для пациентов, столкнувшихся с психологическими трудностями, но и для специалистов в области психологии и психиатрии. Благодаря современным технологиям, врачи смогут получать более точные данные о состоянии пациента и предлагать персонализированные методики лечения, что повысит эффективность помощи.