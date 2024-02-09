Военных психологов начнет готовить вуз в Северной Осетии

В университете Северной Осетии психологи смогут получить дополнительные профессиональные компетенции. Студенты будут изучать особенности работы с военнослужащими, методы психологической поддержки и сопровождения, а также специфику работы в экстремальных условиях.

Северо-Осетинский государственный университет имени К. Л. Хетагурова запустил программу подготовки специалистов по военной психологии. Специалисты этого направления смогут оказывать помощь людям, страдающим посттравматическим расстройством.

«Кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии СОГУ Юлия Афанасьева разработала программу повышения квалификации для подготовки специалистов, оказывающих психологическую помощь участникам специальной военной операции, а также членам их семей»

– пресс-служба вуза.

В вузе отметили, что в настоящее время спрос на специалистов данного профиля крайне высок. Студенты будут изучать особенности работы с военнослужащими, методы психологической поддержки и сопровождения, а также специфику работы в экстремальных условиях.

Военные психологи играют важную роль в армии, обеспечивая психологическую поддержку военнослужащим в самых сложных ситуациях. Они помогают справиться с негативными эмоциями, улучшить психологическое состояние и вернуть боеспособность после травмирующих психику событий.