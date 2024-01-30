Палестинских медиков трудоустроили в Чечне

Медики из Палестины нашли работу в Чеченской Республике. В коллективы медучреждений региона вступили 21 врач и 1 медсестра. Все врачи владеют русским языком.

В Чеченской Республике нашли работу 21 врач и 1 медсестра из Палестины, их трудоустроили в медицинские учреждения региона, сообщает пресс-служба Минздрава ЧР.

Трудоустроенные медики до эвакуации работали в больницах сектора Газа. Все они владеют русским языком и являются квалифицированными специалистами с огромным стажем.

Перед тем, как приступить к своим обязанностям, палестинские врачи прошли интервью и собеседования. Они трудятся в Грозном, Аргуне, Шалинском и Грозненском районах Чечни.

Отмечается, что региональное руководство предоставило для врачей транспорт, который довозит их до места работы. Медики изучают правила и стандарты российской системы здравоохранения и адаптируются в новых условиях.