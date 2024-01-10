Вестник Кавказа

В Чечне начали трудоустраивать палестинских беженцев

В Чечне начали трудоустраивать палестинских беженцев
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Чеченской Республике удалось трудоустроить 30 граждан сектора Газа. Сейчас палестинские беженцы трудятся в сфере здравоохранения, образования и общественного питания.

Палестинские беженцы, которые поселились в Чечне, активно трудоустраиваются в регионе. Сейчас в республике удалось найти работу для 30 вынужденных переселенцев.

Отмечается, что граждане сектора Газа будут трудиться в сфере здравоохранения, образования и общественного питания. В частности, 22 переселенца трудоустроены в медицинские учреждения республики, двое в столовую, также два беженца нашли работу в детских оздоровительных лагерях, и будут преподавать русский язык.

Кроме этого, в регионе организованы курсы русского языка для детей и проводится их обучение в школах республики.
Сейчас в Чечне находятся 206 переселенцев из сектора Газа, из них 105 дети.

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