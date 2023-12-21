Вестник Кавказа

Палестинским беженцам в Дагестане вручили российские паспорта

Палестинским беженцам в Дагестане вручили российские паспорта
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Более 60 вынужденных переселенцев из Сектора Газа, которые находятся сейчас в Дагестане, получили российские документы.

Власти Республики Дагестан выдали паспорта РФ гражданам, которые были вынуждены уехать из Сектора Газа. Всего российские документы получили 62 беженца.

В планах у региональных властей оформить документы для всех остальных палестинских беженцев, которые находятся на территории республики. 

Сейчас в Дагестане проживают 156 вынужденных переселенцев из Палестины, из них 81 ребенок. Все они размещены в доме отдыха, который оборудован для временного проживания. 

"В Дагестане продолжается работа по поддержке вынужденных переселенцев из Палестины <…> Внутрироссийские паспорта в настоящее время уже получили 62 человека. Решается вопрос урегулирования правового статуса других переселенцев на территории России"

– администрация главы республики 

Кроме паспортов беженцы смогут оформить страховые полисы и документы налогоплательщиков. 

В будущем власти региона рассматривают возможность выплат пособий по уходу за ребенком. 

Власти региона отмечают, что вынужденные переселенцы находятся в комфортных условиях и обеспечены всем необходимым. Им оказывается медицинская и психологическая помощь.

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