Палестинским беженцам в Дагестане вручили российские паспорта

Более 60 вынужденных переселенцев из Сектора Газа, которые находятся сейчас в Дагестане, получили российские документы.

Власти Республики Дагестан выдали паспорта РФ гражданам, которые были вынуждены уехать из Сектора Газа. Всего российские документы получили 62 беженца.

В планах у региональных властей оформить документы для всех остальных палестинских беженцев, которые находятся на территории республики.

Сейчас в Дагестане проживают 156 вынужденных переселенцев из Палестины, из них 81 ребенок. Все они размещены в доме отдыха, который оборудован для временного проживания.

"В Дагестане продолжается работа по поддержке вынужденных переселенцев из Палестины <…> Внутрироссийские паспорта в настоящее время уже получили 62 человека. Решается вопрос урегулирования правового статуса других переселенцев на территории России"

– администрация главы республики

Кроме паспортов беженцы смогут оформить страховые полисы и документы налогоплательщиков.

В будущем власти региона рассматривают возможность выплат пособий по уходу за ребенком.

Власти региона отмечают, что вынужденные переселенцы находятся в комфортных условиях и обеспечены всем необходимым. Им оказывается медицинская и психологическая помощь.