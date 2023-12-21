Палестинским беженцам в Дагестане вручили российские паспорта

Власти Республики Дагестан выдали паспорта РФ гражданам, которые были вынуждены уехать из Сектора Газа. Всего российские документы получили 62 беженца.
В планах у региональных властей оформить документы для всех остальных палестинских беженцев, которые находятся на территории республики.
Сейчас в Дагестане проживают 156 вынужденных переселенцев из Палестины, из них 81 ребенок. Все они размещены в доме отдыха, который оборудован для временного проживания.
"В Дагестане продолжается работа по поддержке вынужденных переселенцев из Палестины <…> Внутрироссийские паспорта в настоящее время уже получили 62 человека. Решается вопрос урегулирования правового статуса других переселенцев на территории России"
– администрация главы республики
Кроме паспортов беженцы смогут оформить страховые полисы и документы налогоплательщиков.
В будущем власти региона рассматривают возможность выплат пособий по уходу за ребенком.
Власти региона отмечают, что вынужденные переселенцы находятся в комфортных условиях и обеспечены всем необходимым. Им оказывается медицинская и психологическая помощь.