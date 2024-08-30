Пострадавшие от паводков семьи получили жилье в Казахстане

В Казахстане почти 7,4 тыс пострадавших от паводков семей получили новое жилье. Всем 9 147 заявителям направлена компенсация на ремонт.

В Казахстане после наводнений почти 7,4 тыс семей потеряли жилье. Важным шагом к помощи людям, пострадавшим от паводков, стало обеспечение им нового жилья. Ключевой задачей стало не только предоставление крыши над головой, но и создание условий для комфортного и безопасного проживания.

"По состоянию на 6 сентября 7 393 семьи получили новые дома и квартиры взамен утраченного имущества, в том числе 5 313 объектов выкуплены, 2 080 домов построены"

– пресс-служба правительства Казахстана

Для тех заявителей, чьи дома повреждены, но не полностью разрушены, предусмотрены компенсации на ремонт и восстановление жилья. Сумма компенсации позволит покрыть расходы на восстановительные работы, восстановление сантехники, электропроводки, ремонт стен и потолков.

Эта инициатива правительства Казахстана подчеркивает важность гуманитарного подхода к решению проблем, связанных со стихийными бедствиями. Помощь пострадавшим семьям не только позволяет им восстановить жилищные условия, но и дает надежду на будущее и чувство поддержки со стороны государства.