Кабардино-Балкарию будет штормить два дня

В Кабардино-Балкарии в ближайшие 2 дня прогнозируют ливни с грозой, градом и шквалистым ветром. В этой связи в республике объявлено штормовое предупреждена.

В предстоящие два дня ожидается усиление непогоды в Кабардино-Балкарии. Согласно прогнозам, в регионе пройдут затяжные ливни. Также синоптики не исключают грозы и град. Кроме того, прогнозируется ветер с порывами до 20-25 метров в секунду. Особенно внимательными следует быть в конце 12 сентября и на протяжении всего 13 сентября.

«По данным Ставропольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), <> до конца суток 12 сентября и далее в течение суток 13 сентября местами по территории КБР ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром 20−25 м/с»

– пресс-служба республиканского управления МЧС

Сильные дожди могут привести к значительному повышению уровня воды в реках до критических значений, что может вызвать наводнения на прилегающих территориях. В гористых районах возрастает риск схода оползней и селей. Поэтому следует соблюдать определенные меры предосторожности для обеспечения собственной безопасности и сохранения имущества.

Неблагоприятные погодные условия требуют особой внимательности и готовности к возможным последствиям. Соблюдая рекомендации и действуя осторожно, можно минимизировать риски и обеспечить безопасность себе и своим близким во время штормового предупреждения в Кабардино-Балкарии.