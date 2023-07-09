3 заброшенных завода в Армении, приближаться к которым не рекомендуется

Промышленность Армении сильно пострадала после распада СССР. Поскольку ресурсная база республики была ограничена и в значительной степени зависела от материалов, ввозимых из других союзных республик, в период независимости в стране пришлось закрыть множество предприятий. Расскажем о трех заброшенных заводах и фабриках.

Часовой завод. (Не охраняется)

В Ереване по адресу Сосе, 13, недалеко от центра города, находится здание бывшего часового завода, продукция которого была практически в каждом доме советской Армении.

Что было?

Решение о строительстве завода было принято в начале 1940-х. В 1943 году предприятие выпустило первую партию бытовых будильников под брендом "Севани". Позже на карманные и наручные часы, а также на спортивные секундомеры стали наносить аббревиатуру ЕЧЗ. Ее можно было увидеть и на музыкальных шкатулках, чьи мелодии порой использовали в будильниках. Поскольку Армения славилась ювелирами, параллельно с часовым был построен завод художественных часов "Наири", специализировавшийся на производстве женских часов с золотыми корпусами и браслетами.

Что стало?

Время на часах ереванского часового остановилось в 2013 году. Цеха быстро опустели, а само здание, оказалось полностью разграбленным. Сейчас там разбросан бытовой мусор и элементы механизмов часов. Посещение завода небезопасно, поскольку старое здание значительно обветшало.

Стеклозавод. (Не охраняется)

На северо-восточной окраине Гюмри, на шоссе Хримян Айрика, находится заброшенный стекольный завод, способный напугать одним лишь своим видом.

Что было?

Ленинаканский стекольный построили в 1960-е. Высокие темпы развития города потребовали производство стройматериалов. В том числе узорчатого прокатного стекла, которым остеклялись дома, школы и прочие объекты городской инфраструктуры. Но завод изготавливал не только стеклянные полотна, во вспомогательных цехах мастера стеклодувы производили вазы, посуду, фигурки зверей из кварцевого песка, ввозимого из России. Поскольку предприятие было масштабным, работа велась круглосуточно, а температура печей ленинаканского стекольного редко опускалось ниже 1400 градусов по Цельсию.

Что стало?

Завод прекратил свою работу в 1990 году. Сейчас его несущие конструкции разрушены, а цеха разграблены. Повсюду разбитое стекло и остатки разрушенных печей. Печальный индустриальный пейзаж можно наблюдать непосредственно на подходе к заводу - в обезображенных ликах трех рабочих, встречающих смельчаков, рискнувших пролезть на заброшенную территорию.

Хлопкопрядильная фабрика. (Охраняется)

На окраине небольшого провинциального городка Маралик, что недалеко от Гюмри, находится заброшенная прядильная фабрика, которую пытаются возродить.

Что было?

Фабрика в Маралике была большой даже в масштабах советской легкой промышленности - в ее цехах трудилось до 1700 человек. Предприятие производило футболки, рубашки, носки и прочие атрибуты повседневной одежды, а также нитки и пряжу, обеспечивая сырьем многочисленные текстильные предприятия Армении. По внутренней организации, фабрика напоминала ковровый комбинат в Иджеване, поскольку также была предприятием полного цикла.

Что стало?

Производство остановилось в 2007 году. Сырье для фабрики, которое завозилось из республик Средней Азии, дорожало, а востребованность армянской хлопчатобумажной продукции за пределами Армении была невысокой. В 2019 году фабрика была частично восстановлена в пределах 10% от прежних мощностей. Сегодня там работает около 200 человек в части старых цехов на китайском оборудовании. Остальные помещения простаивают, постепенно покрываясь слоями пыли. Чехословацкие станки и пряжа сохранились, однако на большей части фабрики темно и сыро, а периметр объекта круглосуточно патрулируется сотрудниками ЧОПов, чьи сторожевые псы вселяют страх.