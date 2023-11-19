Армения отставленная, но не вполне отпущенная

Заброшенные объекты в Армении чаще всего в конечном счете сносят. Однако есть такие заброшки, которые не спешат ликвидировать. В этой статье расскажем о трех объектах, которые были заброшены, но еще могут быть восстановлены.

Ковровый комбинат. Иджеван. (Не охраняется)

Практически в центре Иджевана расположено бывшее ткацкое предприятие, которое было известно на весь Советский Союз.

Что было?

В Иджеване, задолго до установления советской власти, существовали ремесленные мастерские, которые славились изготовлением самых разных ковров. Иджеванский ковровый комбинат был основан в 1964 году. Там изготавливались все необходимые для производства ковров материалы и трафареты. Масштаб комбината был внушительным, на пике мощностей он обеспечивал до 2500 рабочих мест и мог побороться за третье место во всесоюзном рейтинге предприятий, которые производили ковры. В АрмССР это было крупнейшее предприятие подобного профиля, а потому в каждой третьем доме или квартире, на стене либо полу, обязательно красовался ковер производства иджеванского комбината.

Что стало?

Ковровый комбинат просуществовал до 2016 года. Сейчас его цеха проржавели, а кое-где даже покрылись мхом. Немецкие станки, ткацкое оборудование, километры нитей и краска в покрасочных мастерских до сих пор сохранились. Однако станки нуждаются в капитальном ремонте и обслуживании, поскольку более 7 лет простаивают в не отапливаемых помещениях. Местные жители надеются на привлечение инвестиций в некогда процветающее производство, поскольку местная культурная традиция, несмотря на активную европеизацию Армения, по-прежнему предполагает наличие в домах ковров в качестве декора, способного обеспечить уют и тепло в помещениях. Кроме того, иджеванские техникумы по-прежнему готовят специалистов в области ткацкого производства.

Памбакский тоннель. Железная дорога Дилижан – Раздан. (Охраняется)

На ныне неработающей железнодорожной ветке Дилижан-Раздан расположен самый протяженный на Южном Кавказе тоннель.

Что было?

Строительство тоннеля началось в 1976 году, спустя четыре года после начала прокладки железнодорожного пути от Раздана до Дилижана. Строительство велось девять лет, а еще через год тоннель был электрифицирован. Тоннель длиной более 8 км пронзает Памбакский горный хребет насквозь на высоте 1800 метров над уровнем моря. Северный портал располагается у села Фиолетово, южный – у села Меградзор. Строительство дороги было дорогим и опасным, однако важным с точки зрения логистики, поскольку дорога значительно удешевляла и ускоряла транспортную связь между северными и западными районами Армении и Азербайджана, а также предоставляла альтернативный маршрут в Грузию.

Что стало?

Тоннель проработал всего три года. В 1988 он был частично закрыт до проведения экспертизы, которая должна была определить вероятную степень повреждения несущих конструкций после Спитакского землетрясения. Восстанавливать пассажирское сообщение не стали, а через год сообщение между республиками прекратилось ввиду разгоравшегося Карабахского конфликта. До 2012 года тоннель использовалась для незначительных грузовых перевозок до городов Дилижан и Иджеван. На сегодняшний день перегон закрыт, однако за его состоянием регулярно следят, поскольку в случае решения политических вопросов, транспортная магистраль может быть вновь введена в эксплуатацию.

Квартал Муш-1. Гюмри

На северо-западной окраине Гюмри есть заброшенный квартал, в котором живут люди.

Что было?

Строительство района шло в спешке, поскольку он предназначался для тех, кто потерял жилье после разрушительно Спитакского землетрясения. В планах было строительство двух районов Муш-1 и Муш-2, которые были вынесены далеко на северо-запад от основной городской застройки, тем самым не мешая восстановительным работам непосредственно в Ленинакане (нынешний Гюмри). Районы должны были располагаться вдоль Мармашенского шоссе, которое связывало город с наиболее близким к нему пригородом Мармашен.

Что стало?

Квартал Муш-1 не был достроен. Рухнул Советский Союз, а вместе с ним и все проекты по восстановлению Ленинакана. До 1991 года успели построить всего несколько домов, которые так и не подключили к городским коммуникациям. Лишь много лет спустя до квартала провели электричество. Тем не менее в домах живут люди, которые надеются, что Муш-1 будет достроен, поскольку соседствующий квартал Муш-2 застраивается благодаря инвестициям диаспоральных фондов. Но пока это депрессивный уголок Гюмри, который окружают пустыри и остовы недостроенных пятиэтажек.