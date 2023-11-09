3 пугающие заброшки в Армении, которые игнорируют и власти, и экстремалы

Не все заброшенные локации безобидны и безопасны: многие могильники и кладбища, урочища и брошенные деревни пользуются дурной славой. Любители заброшек сторонятся некоторых усадеб и лечебниц, полагая, что там могут скрываться сверхъестественные силы, прикованные к местам своего земного пребывания. Расскажем о трех таких объектах в Армении

Усадьба Микаэла Арамянца. Ахтала. (Не охраняется)

В городке Ахтала, который когда-то был шахтерским, на холме над улицей Туманяна стоит заброшенное здание усадьбы армянского промышленника Микаэла Арамянца.

Что было?

История жизни Микаэла Арамянца полна взлетов и падений. Он успешно занимался торговлей в Тифлисе, потом обанкротился, затем снова разбогател и стал меценатом, щедро жертвуя средства на просветительскую деятельность. В начале XX века Арамянц считался одним из богатейших нефтяных магнатов Южного Кавказа. В распоряжении промышленника было много недвижимости, в том числе усадьба площадью 30 га, где останавливались именитые гости Арамянца.

По легенде, дворец, выполненный в позднем средневековом стиле, был построен после путешествия мецената по Швейцарии. В 1885 году, вдохновившись тамошней архитектурой, Арамянц поручил возвести такой же дом-усадьбу в провинциальной Ахтале, которая подходила для уютного проживания большой семьи промышленника.

В доме были гостиные, спальни с роскошной мебелью, выполненной итальянскими мастерами, кухня, летняя и зимняя террасы, водопровод, электричество и теннисный корт.

Что стало?

После установления советской власти Арамянц потерял все свое состояние и умер в 1924 году в полной нищете в подвале одного из своих домов в Тифлисе. Его родственники покинули Южный Кавказ и обосновались в Великобритании. Многочисленные дома мецената были национализированы, в том числе и знаменитая усадьба, обретшая дурную славу. После смерти хозяина усадьба стала стремительно разрушаться, а размещаемые в ее стенах здравницы никогда не пользовались популярностью. В начале 1990-х старое здание усадьбы превратилось в руины. Сегодня оно признано аварийным, входить в ветхое здание не рекомендуется, однако его никто не собирается сносить, поскольку вся Ахтала представляет собой заброшенный объект.

Селимский караван-сарай (Не охраняется)

На юге Гегаркуникской области Армении, на высоком Селимском перевале, расположен караван-сарай, славящийся мрачной атмосферой.

Что было?

Караван-сарай был построен на одном из маршрутов Великого шелкового пути в начале XIV века. В суровые зимы для караванов и путников, оказывавшихся в снежной западне, здание могло оказаться последним пристанищем. Если непогода длилась долго, а запасы путников иссякали, то их судьба была трагичной. Причем спуск с перевала был не менее трудоемким, чем восхождение. Местность вокруг стоянки находится на высоте 2410 метров над уровнем моря и продувается ледяными пронизывающими ветрами. Температура воздуха на высоте низкая даже летом.

Что стало?

В середине 1950-х караван-сарай реконструировали, но больше здание не использовалось по назначению. Сейчас Селимский караван-сарай пустой и холодный. Несмотря на кажущуюся величественность придорожного памятника, выглядит он мрачно. В помещении нет ничего кроме камней.

Детская спортивная школа-интернат. Цахкадзор. (Не охраняется)

На улице Владимира Арутюняна в Цахкадзоре стоит заброшенная спортивная школа, которая была интернатом для проблемных детей и беспризорников.

Что было

В советские годы Цахкадзор (в переводе - ущелье цветов) был всесоюзным горнолыжным курортом и одной из баз спортивного резерва страны. В городе сохранилось множество спортивных объектов, а также пансионатов и домов отдыха, способных конкурировать с известным армянским курортом Джермук. Омрачает картину двухэтажное длинное здание школы, построенное в середине 1950-х. Многие воспитанники школы отличались девиантным поведением. О трагических случаях история школы умалчивает, но хотя спортивный интернат должен был готовить спортивную элиту страны, тужа никто не хотел попадать.

Что стало?

Точное время закрытия школы неизвестно, однако само здание и несколько прилегающих к нему хозяйственных построек основательно заброшены. Армении, позиционирующей Цахкадзор как "армянский Куршевель", спортивный объект с соответствующей инфраструктурой оказался ненужным, хотя здание не признано аварийным. В курортном городе территорию вокруг интерната власти не собираются приводить в порядок. В помещениях сохранились мебель и инвентарь, однако никто не торопится проводить там тренировки. Что происходило в стенах школы, почему ее старательно игнорируют, остается тайной.