Вестник Кавказа

В Дагестане откроют швейную фабрику

В Дагестане откроют швейную фабрику
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане откроется текстильное предприятие. Планируется выпуск одежды и постельного белья.

В селе Карата Ахвахского района Дагестана откроется текстильное производство. Строящийся объект посетил премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, передают в пресс-службе кабмина республики. 

Общая стоимость предприятия составляет более 200 млн рублей. Жителям близлежащих поселений станут доступны 60 рабочих мест.   

Швейный цех будет выпускать одежду, постельное белье, скатерти, а также реализовывать индивидуальные заказы. 

Основные работы уже завершены, проводится монтаж коммуникаций. Объект планируется сдать в эксплуатацию до конца года.

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