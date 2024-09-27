В Дагестане откроют швейную фабрику

В Дагестане откроется текстильное предприятие. Планируется выпуск одежды и постельного белья.
В селе Карата Ахвахского района Дагестана откроется текстильное производство. Строящийся объект посетил премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, передают в пресс-службе кабмина республики.
Общая стоимость предприятия составляет более 200 млн рублей. Жителям близлежащих поселений станут доступны 60 рабочих мест.
Швейный цех будет выпускать одежду, постельное белье, скатерти, а также реализовывать индивидуальные заказы.
Основные работы уже завершены, проводится монтаж коммуникаций. Объект планируется сдать в эксплуатацию до конца года.