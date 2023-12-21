Производство вольфрама и молибдена в Тырныаузе признано малорентабельным

Промышленный проект организации производства вольфрама и молибдена на Тырныаузском месторождении отложен из-за упавшей рентабельности. Тем не менее, кабардино-балкарские власти настроены не бросать проект на полпути.

Проект производства вольфрама и молибдена на Тырныаузском месторождении будет реализован позднее изначально намеченных сроков, рассказал председатель правительства Кабардино-Балкарии Алий Мусуков.

"Проект возобновления добычи этих руд капиталоемкий, в последние годы стал низкорентабельным. Это связано с тем, что ситуация в мире изменилась, продукцию невозможно импортировать в другие страны. Именно поэтому сроки реализации перенесли на 2028 год"

– Алий Мусуков

По его словам, первый этап проекта по добыче вольфрама и молибдена на Тырныаузском месторождении уже завершен. Вложенные инвестиции составили 4 млрд рублей. Эти средства были направлены на проведение геологоразведочных работ, оценку ресурсов и подготовку инфраструктуры.

Завершение первого этапа стало важным шагом к созданию необходимой базы для последующих работ. Основное внимание уделялось не только разведке месторождения, но и улучшению логистики, что обеспечивает более эффективную организацию всех процессов.

Особое внимание в рамках проекта уделяется оснастке производства. Важно отметить, что оснащение должно полностью стать российским, а не импортным. Это является частью общей стратегии государства, направленной на снижение зависимости от зарубежных технологий и оборудования.