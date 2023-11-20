На Тырныаузском месторождении в КБР будут добывать золото

Золоторудное месторождение будут разрабатывать на Тырныаузском месторождении в Кабардино-Балкарии. Ранее здесь добывали только вольфрам и молибден.

Помимо вольфрама и молибдена Тырныаузском месторождении в КБР будут добывать золото. Кроме того, стало известно, что месторождение ждет масштабная модернизация.

«У нас большая надежда на крупный проект, он в стадии реализации, это Тырныаузский горно-обогатительный комбинат, который реализует Ростех. Сроки реализации продлены, но проект реализуется. Ростех ведет подготовительные работы, готовит инфраструктуру, проект претерпел некую модернизацию»

– замглавы Минэкономразвития РФ Сергей Назаров

Уточняется, что золоторудное месторождение находится примерно в границах одного горного отвода. По словам Назарова, примерно шесть месяцев будет отведено на изменение проекта с учетом золотодобычи.

Представитель экономического ведомства выразил уверенность, что в конечном итоге проект будет реализован.