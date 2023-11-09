Два жителя Ингушетии получили сроки за незаконную добычу драгметаллов

Суд в Магадане приговорил лишить свободы двух жителей Ингушетии, которые занимались в области незаконной добычей драгметаллов. Ближайшие 10 лет они проведут в колонии.

В Магадане вынесен приговор в отношении двух жителей Ингушетии, занимавшихся незаконной добычей золота и серебра. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Следствие установило, что мужчины с помощью спецтехники осуществляли добычу драгоценных металлов на территории Магаданской, однако не имели на это соответствующей лицензии. Они успели добыть около 1,3 кг промышленного золота, более 1,1 кг химически чистого золота и 0,17 кг чистого серебра.

Злоумышленники собирались вывезти все это за пределы региона. Они рассчитывали, что смогут продолжить добывать драгметаллы, а также хранить и перевозить их, и с этой целью дали взятку в размере полмиллиона рублей сотруднику правоохранительных органов.

По данному факту было заведено уголовное дело. Суд приговорил их к 9 и 10 годам исправительной колонии строгого режима.