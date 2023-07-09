3 заброшенные станции армянской железной дороги

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Транспортные коммуникации - важный элемент инфраструктуры, торговли и в целом экономики любого государства. В результате затяжного конфликта в Армении утратили ж/д сообщение с югом республики, а также сухопутный выход в Европу. Это привело к остановке целых участков железной дороги и закрытию некоторых станций. О трех из них расскажем в этой статье.

Станция "Ахурян" (Охраняется)

Недалеко от Гюмри в Ширакской области Армении находятся пограничная станция "Ахурян" и платформа "Ахурян-2".

Что было?

Построенная еще в 1892 году при открытии участка Гюмри - Карс, станция была ориентирована на снабжение армии, поскольку Карс неоднократно переходил из рук в руки во времена Российской империи. В революционный период граница будущей советской Армении существенно сместилась на восток, а станция "Ахурян" стала пограничной. Реанимировали движение по железной дороге в период холодной войны, что способствовало развитию торговли между СССР и Турцией. При строительстве дублирующего участка "Ахурян-2" на нем была установлена советская ширина колеи, в то время как к платформе "Ахурян-1" вела европейская колея. После развала СССР дорога в Турцию проработала всего два года и способствовала преодолению гуманитарного кризиса: из Турции в Армению везли теплые вещи, продукты питания, а на экспорт отправляли сырье.

Что стало?

Станция "Ахурян" закрылась в 1993 году по политическим причинам. Это единственная заброшенная станция в Армении, находящаяся в нормальном состоянии, хотя железная дорога Гюмри - Карс нуждается в капитальном ремонте. В 2009 году "Ахурьян-1" и "Ахурян-2" модернизировались, правда, движение так и не было открыто. На самой станции чисто, но она закрыта. Жители Армении надеются на решение политических вопросов, которое способствовало бы разблокировке перспективного транспортного маршрута.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Станция Капан (Не охраняется)

У подножья Хуступа, в долине реки Вачаган находится всеми забытая станция Капан (Кафан).

Что было?

Станция была основана в период строительства железнодорожного участка Ерасх – Джульфа – Ордубад – Мегри – Горадиз. В 1939-1941 годах 40-километровая линия от станции Миджевань связала Кафан (прежнее название города) с Закавказской железной дорогой. Это было важно по экономическим причинам, поскольку в пределах города и неподалеку от него были разведаны богатые залежи меди, молибдена и урановой руды. В эпоху индустриализации на шахты Кафана потянулись рабочие, а район вокруг станции разросся и был обустроен.

Благодаря расположению станции, учащиеся медицинского и горного техникумов, могли приезжать на учебу из соседних населенных пунктов без необходимости снимать жилье или жить в общежитии. Рабочие мебельной фабрики, мясного и горно-обогатительного комбинатов легко добирались до места работы. В шаговой доступности находился городской аэропорт. Жизнь вокруг небольшой станции кипела, поскольку кроме удачного расположения ряда муниципальных учреждений, в двух шагах располагался центр города и главный универмаг.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что стало?

Станция Капан прекратила функционировать в начале 1990-х. Она была частично повреждена в ходе военных действий, но ее восстановили. Правда, с усугублением конфликта между Арменией и Азербайджаном, жители города вскоре перестали думать о возобновлении движения. Сегодня скромная капанская станция напоминает заброшенное складское помещение. За ней никто не смотрит, внутри гуляет ветер, хотя площадь перед ней чистая. Однако мебели давно уже нет, железная дорога частично демонтирована, а то, что осталось, сгнило. Повсюду разрослась дикая ежевика, не осталось ни одного состава.

Станция Мегри (Не охраняется)

Мегри – небольшой город на юге Армении, расположенный на границе с Ираном. Его старая станция железной дороги одна из самых известных в республике и за ее пределами.

Что было?

История станции в Мегри схожа со станцией в Капане, однако если капанская расположено в городе, то мегринская - в 5 км от населенного пункта. Типовое здание станции должно было обслуживать пассажиропоток. Но людей было мало, поскольку в городе никогда не было крупных промышленных предприятий, а немногочисленные фабрики по производству одежды были ориентированы преимущественно на местные нужды. И тогда, и сегодня для остальной Армении Мегри был глубинкой, которая во все времена тяготела к противоположному берегу Араза.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что стало?

Станция Мегри уничтожена и представляет собой руины. Хотя главное здание все еще стоит, оно едва ли может быть восстановлено, поскольку фасад, стены, крыша и фундамент находятся в аварийном состоянии. Рельсы разобраны, остатки подвижного состава пострадали от рук вандалов и охотников за металлом. Внутри помещения станции бардак, разбросанный мусор и следы пребывания бездомных.