Заброшенный Джермук: что посмотреть любителям острых ощущений

Сегодня армянский городок Джермук остается востребованным туристическим маршрутом, однако и в черте города, и за его пределами можно встретить немало заброшенных объектов. В этом материале расскажем о трех из них.

Джермук раньше был поселком городского типа, славившимся своими геотермальными источниками и чистой водой, позже ставшей брендом города. Статус города республиканского значения он проучил в 1967 году, но строительство рекреационных зон отдыха там началась намного раньше.

Кинотеатр "Джермук". (Не охраняется)

Облик Джермука активно изменился в начале 1950-х, и поскольку будущее населенного пункта рассматривалось сквозь призму курортно-оздоровительного кластера, было принято решение о строительстве комфортабельного кинотеатра.

Что было?

В 1951 году архитектор Ованес Бабаджанян, тогдашний председатель правления Союза архитекторов Армении, подготовил проект кинотеатра, который по замыслу был однозальным с двумя зрительными этажами. Вестибюль здания предусматривал широкое просторное помещение, а также ложу для музыкального оркестра. Кинотеатр был рассчитан на 400 мест, причем Бабаджанян уделял много внимания естественному освещению помещений. Дизайн был выдержан в светло-розовых и светло-бирюзовых тоннах в архитектурном стиле армянского романтизма, стены украшал орнамент.

Что стало?

Кинотеатр "Джермук" был заброшен в середине нулевых. Внешне он сохранил первичный облик, но местность вокруг здания безлюдна, а окружающий его сад давно зарос. Мебель отсутствует, помещения пусты, на стенах много пыли, кое-где разбросаны вещи. Кажется, что кто-то просто закрыл за собой двери кинотеатра и забыл туда вернуться.

Дворец культуры и спорта. (Не охраняется)

Поскольку Джермук в 1960-х уже был курортом, там решили развивать спортивный кластер, на базе которого проводить соревнования на республиканском и всесоюзном уровнях.

Что было?

Впечатляющее сооружение дворца спорта было построено на берегу озера Сарнахпюр в 1969-1985 годах. Комплекс включал в себя

универсальный зал

бассейн

небольшую лодочную станцию

библиотеку

театр

лекционный зал на 800 мест

кафе

кинозал.

Массивное пятиэтажное здание венчала крыша с летней террасой и отапливаемым бассейном. В центре зала работала большая поворотная сцена, а интерьер здания украшали многочисленные растения и бюсты выдающихся деятелей культуры Армении. По замыслу архитектора Мартина Микаеляна, дворец должен был удовлетворять все культурно-просветительские потребности города: там работали всевозможные кружки, а библиотека получила статус городской. Внешне здание выглядело безлико, поскольку архитектурный стиль был типовым: тонны стекла и бетона.

Что стало?

Дворец культуры и спорта – самое известное и самое печальное заброшенное сооружение в городе, именуемое сейчас Дом мертвых голов. Крыша дворца протекает и находится в аварийном состоянии, повсюду мусор, сломанная мебель, разорванные обои. Огромный бассейн забит грудой разбитого стекла. Библиотека уничтожена, книги либо сожжены, либо испорчены плесенью. Поворотная сцена демонтирована, некоторые перекрытия разрушены и разграблены охотниками за металлом. Гипсовые головы повреждены вандалами. Кажется, что это место расположено не в курортной зоне, а где-то в зоне отчуждения ЧАЭС. Лодочная станция также безлюдна, не осталось ни одного плавсредства.

Гостиница ВЦСПС "Джермук". (Статус неизвестен)

Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов имел в своем распоряжении сотни и тысячи объектов по всему Советскому Союзу. Отдых членов профсоюзов был особенным, поскольку учитывал личный вклад каждого работника, состояние его здоровья и семейное положение. Джермук тоже пытался обеспечить достойный отпуск и лечение представителей советской трудовой интеллигенции.

Что было?

В 1970-е на правом берегу реки Арпа, в километре от города, на холме была поострена пятиэтажная гостиница с изумительным видом на реку, в окружении густого лесного массива. Она была оснащена новейшим медицинским оборудованием, водолечебницей, на крыше располагалось смотровая площадка. Гости могли провести время в ресторане на первом этаже, а также посетить спортивную площадку или просто прогуляться в тишине.

Что стало?

Судьба гостиницы "Джермук" таинственна. Ее не миновала участь многих аналогичных объектов ВЦСПС, которые были приватизированы после распада СССР. Однако до сих пор непонятно, кому принадлежит здание. О нем ничего не говорят местные жители, точное время закрытия тоже неизвестно. Немногочисленные туристы, побывавшие там, отмечают, что в конце нулевых здание уже было заброшено. С тех пор мало кто решился посетить "Джермук", пройдя километр по проселочной дороге через лес. Спутниковые данные подтверждают, что местность вокруг гостиницы заброшена и безлюдна. Что произошло с медицинским оборудованием и самим зданием, и почему о нем так старательно никто ничего не говорит, остается тайной.