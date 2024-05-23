Пашинян осторожно выдавливает российскую армию с Южного Кавказа

Армения под руководством премьер-министра Никола Пашиняна неуклонно сокращает российское присутствие. В частности, не позднее 1 августа 2024 года российским пограничникам необходимо будет оставить аэропорт Звартноц.

Процесс политического и военного выдавливания России из Армении продолжается. Параллельно со встречами с представителями Франции, Евросоюза и ЦРУ армянский премьер-министр Никол Пашинян выводит из республики военную инфраструктуру России. Уже согласован вывод российских пограничников из ереванского аэропорта Звартноц.

В марте спикер парламента Армении Ален Симонян дал понять, что вопрос вывода российских пограничников из аэропорта окончательно решен.

"Мы сообщили, что благодарны за вашу помощь, но сейчас эта помощь нам не нужна", – заявил он тогда.

Российские пограничники должны оставить аэропорт не позже 1 августа 2024 года.

На этом официальный Ереван останавливаться не намерен. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, прошедшей в Москве 8 мая, Никол Пашинян договорился также о выводе российских военных из других зон. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, в связи с тем, что условия изменились <...> Пашинян и Путин согласовали этот вопрос", – сказал представитель Кремля.

Позже секретарь Совбеза Армении Армен Григорян раскрыл любопытные подробности переговоров Путина и Пашиняна. Оказалось, что помимо ряда участков границы речь также шла об армяно-иранской и армяно-турецкой границах.

"Они спросили, хотите ли вы, чтобы мы также покинули границы Армения-Иран и Армения-Турция?" Мы сказали, что это "Звартноц", 17 пунктов, базы в Сисиане и Горисе, есть устные договоренности, мы просили вас уйти оттуда, а что касается границы Армения-Иран и Армения-Турция, то они договорные, мы вам скажем это, на данный момент мы не обсуждаем", – отметил Григорян.

На данный момент Пашинян готов на вывод российских военных на армяно-азербайджанской границе. Однако, как сказал Григорян, просьбы об отводе пограничников на участках границы с ИРИ и Турцией со стороны Еревана не звучало.

Хотя и Москва, и Ереван открыто говорят об отсутствии договоренностей по иранской и турецкой границе, сам факт обсуждения данного вопроса вызвал небольшой скандал. По словам Григоряна, Россия сама спросила у Армении, не хочет ли она, чтобы Москва ушла. При этом пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова назвала такую трактовку фейком.

"Не соответствуют действительности предположения о том, что российская сторона якобы предлагала полностью вывести своих пограничников с территории Армении. Это неправда", – сказала дипломат на брифинге.

Российские пограничники присутствуют в Армении в рамках соответствующего договора от 30 сентября 1992 года. Армения стала первой страной, с которой Россия заключила договор об охране границ после распада СССР. Вторая статья документа гласит: "Республика Армения в интересах обеспечения собственной безопасности, безопасности Российской Федерации и коллективной безопасности государств - участников СНГ, делегирует вопросы охраны государственной границы с Турцией и Ираном в пределах своей территории Пограничным войскам Российской Федерации, дислоцированным на момент подписания настоящего Договора на территории Республики Армения".

После Второй Карабахской войны значение российского присутствия возросло. На встрече с губернатором Сюникской области Меликсетом Погосяном в июне 2021 года посол РФ в Армении Сергей Копыркин сообщил, что с учетом обострения ситуации на границе с Азербайджаном увеличен численный состав российских погранвойск. 5 августа того же года министерство обороны Армении сообщило о размещении пограничников РФ на северной части армяно-азербайджанской границы в Тавушской области Армении, включая село Аскипара "в рамках армяно-российского сотрудничества".

Как только процесс делимитации границ с Азербайджаном начал реализовываться, необходимость в российских военных начала отпадать. Дело дошло до того, что Россию хотят убрать не только из аэропорта Еревана и с границы с Азербайджаном, но и из ее военного оплота на Южном Кавказе. В 2023 году в армянских политических кругах началась дискуссия о досрочной эвакуации 102-й военной базы РФ в Гюмри. В интервью The Wall Street Journal Никол Пашинян хоть и отверг обсуждение вопроса о ее выводе, но и не назвал никаких преимуществ в ее нахождении на территории страны.

Несмотря на формальное спокойствие, на Смоленской площади и в Кремле крайне внимательно и с едва скрываемым раздражением наблюдают за попытками Никола Пашиняна полностью избавить Армению от российских войск. Глава МИД России Сергей Лавров как-то заявил, что если Армения поставит под вопрос российское военное присутствие, то это будет иметь очень серьезные последствия для Еревана.

Отдельные СМИ обратили внимание на достаточно приветливый тон и поведение армянского премьера во время майской поездки в Москву в рамках юбилейного саммита ЕАЭС. Но на самом деле отношения стран остаются крайне напряженными. Улыбки армянского премьера в Кремле – не более чем признаки хорошего тона и дипломатической игры. Событийно все идет по сценарию отрыва Армении от российского геополитического поля. Совсем свежее доказательство тренда датируется 24 мая. В этот день МИД России объявил, что посол страны в Армении Сергей Копыркин был вызван в Москву для консультаций.

Осенью прошлого года МИД России впервые в истории отношений двух стран вручил ноту протеста армянскому послу. Такой шаг стал результатом военных учений Армении с США, отправки жены Никола Пашиняна в Киев и присоединения Еревана к Римскому статуту МУС. С тех пор инфоповодов для дипломатических конфликтов стало не меньше. Здесь не только вывод российских пограничников, но и допущение выхода Армении из состава ОДКБ, а также желание вступить в состав Евросоюза.

Конечно, пока что Россия не полностью утратила военное и экономическое присутствие в Армении, но с каждым днем оно становится все более туманным.