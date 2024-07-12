Грузия не променяет мир на членство в ЕС

Ключевым приоритетом для Тбилиси остается мирное развитие страны, и власти Грузии не готовы поступиться миром даже ради членства страны в Евросоюзе.

Мир для Тбилиси важнее европейского курса Грузии, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили.

Он напомнил, что евроинтеграция подразумевает максимально возможное следование внешней политике, которую проводит ЕС и которая предполагает в том числе антироссийские санкции.

"Мы заявляем здесь, что не можем принести в жертву нашему европейскому курсу мирное развитие этой страны"

– Папуашвили

Политик подчеркнул, что в целом власти страны не рассматривают евроинтеграцию как первоочередную задачу, ради которой можно поступиться чем угодно.

Кроме того, обратил внимание Папуашвили, при вступлении Грузии в Евросоюз должны быть обязательно соблюдены все три условия: мир, достоинство и благополучие.

Председатель парламента также напомнил, что за 12 лет управления страной "Грузинская мечта" добилась Соглашения об ассоциации с ЕС, безвизового режима и, менее года назад, статуса кандидата. При этом, подчеркнул Папуашвили, "Мечте" пришлось преодолевать сопротивление, исходящее не только изнутри, от оппозиции, но и от самой Европы.

Грузия выбирает независимость

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, заявление одного из высших государственных лиц в Грузии свидетельствует об экзистенциальном выборе, сделанном "Грузинской мечтой" и ее создателем, миллиардером Бидзиной Иванишвили. "Курс на интеграцию Грузии в европейские структуры был поддержан Бидзиной Иванишвили еще во времена "революции роз" – по его собственным словам, он помогал молодому правительству Михаила Саакашвили, в том числе деньгами. И только когда стало ясно, что Саакашвили устроил в республике репрессивный режим и стал полностью неуправляем, миллиардер организовал политическую кампанию за смену власти в стране. Именно тогда, в 2012 году, появилась "Грузинская мечта", в программе которой изначально была заложена установка войти в Евросоюз с готовностью провести ради этого любые необходимые реформы", - напомнил он.

"Но с годами стало ясно, что Евросоюзу не нужна реформированная под высокие европейские стандарты Грузинская Республика – Евросоюзу требовался послушный геополитический агент на Южном Кавказе, чтобы создавать проблемы России на ее южных рубежах. Именно таким агентом и был Михаил Саакашвили, не беспокоившийся о безопасности Грузии при провокации пятидневной войны 2008 года, в то время как Бидзина Иванишвили мыслил и мыслит самостоятельно, ставя на первое место национальные интересы своего государства. Постепенно накапливались противоречия между устремлениями Грузии к честному, равноправному членству в европейской семье и взглядом Брюсселя на постсоветское пространство как на поле геополитического сдерживания России. Критическим стал 2020 год, когда после парламентских выборов еврочиновники необъяснимо стали говорить о фальсификациях в пользу "Грузинской мечты", хотя поддержка правящей партии среди населения в то время была объективно высока, а саакашвилевцы не имели ни шанса взять большинство", - указал Андрей Петров.

"Видимо, когда-то тогда и было принято решение высшего грузинского руководства перестать делиться суверенитетом с Евросоюзом, ведь Евросоюз действовал против интересов Грузии. Началась борьба против вредоносного иностранного влияния в республике – в очень мягкой форме, поскольку терять прогресс в евроинтеграции Тбилиси все-таки не хотел. Итогом этой борьбы стал закон о прозрачности иностранного влияния, который всего лишь раскрывает истинных спонсоров действующих против власти грузинских НПО и СМИ – и даже он, облегченная копия западных законов об иноагентах, вызвал радикально жесткий ответ со стороны Запада, не желавшего, чтобы американские и европейские тайные манипуляции грузинской политической жизнью вышли на свет. Это ведь так недемократично. Несколько месяцев власти Грузии понаблюдали за тем, какая реакция идет из ЕС, и поняли, что обратного пути не только нет, но и не нужно хотеть. Нужно двигаться вперед – в грузинское, а не европейское будущее", - подчеркнул старший аналитик "Вестника Кавказа".

"Стоит ожидать, что формально все проевропейские документы и формулировки в грузинском законодательстве сохранятся. "Грузинская мечта" сама внесла в Конституцию пункт об обязательной евроинтеграции и удалять его точно не будет. Зато власти будут постоянно подчеркивать, что это Евросоюз не желает впускать Грузию. Все эти годы Брюссель лгал о том, что ему нужно от страны, в действительно ожидая от нее совсем иного – нанесения себе вреда антироссийскими действиями, каких захочется еврочиновникам. Теперь его ложь изобличена, и преступления против грузинской государственности и грузинского народа выставлены на всеобщее обозрение, и именно за это ЕС и наказывает Грузию приостановкой процесса евроинтеграции. Грузия действовала честно и справедливо, и требует честности и справедливости от европейских партнеров. Если они забыли, что это такое, уступать их антигрузинской воле "Грузинская мечта" не станет. По сути, Шалва Папуашвили объявил сегодня о кардинальном развороте Грузии к полноценной независимости", - заключил Андрей Петров.